Postaja za električna kolesa v mestnem jedru Črnomlja

26.11.2021 | 14:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju postavila postajo za izposojo koles, ki bo opremljena z električnimi kolesi. Z izposojo koles začnejo predvidoma naslednje leto aprila, takoj ko bodo primerne temperatur, sporočajo iz občine.

Naložba je bila vredna 27.500 evrov, od tega je nekaj več kot 19 tisočakov odobrenih sofinancerskih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, okoli 8.300evrov pa je iz proračuna prispevala Občina Črnomelj.

S posameznimi drugimi občinami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine je črnomaljska občina pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Nameravajo postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine, še sporočajo iz Črnomlja.

M. K.