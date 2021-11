Uroš Murn novi selektor slovenske kolesarske reprezentance

26.11.2021 | 17:25

Uroš Murn (foto: Ekipa24)

Ljubljana/Novo mesto - Kolesarska zveza Slovenije (KZS) je potrdila selektorje cestnih reprezentanc za obdobje od 2022 do 2024. Kot so sporočili s KZS, bo moško člansko izbrano vrsto po novem vodil Novomeščan Uroš Murn. Ta je na selektorskem mestu zamenjal Andreja Hauptmana, ki je poleti odstopil.

Šestinštiridesetletni Murn, slovenski prvak 2004, je kolesarsko kariero začel graditi v novomeškem klubu, nato pa je bil vrsto let profesionalec v različnih ekipah, kot so Mobilvetta Design-Rossin, Phonak in Discovery Channel. Med drugim je večkrat tekmoval na največjih dirkah, kot so dirka po Italiji in dirka po Španiji, svetovna prvenstva, leta 2006 je bil sedmi na cestni dirki, in olimpijske igre (2000, 2004).

Kariero pa je končal tam, kjer jo je začel, v novomeškem klubu Adria. Od takrat deluje profesionalno v gospodarstvu, ves čas pa je vpet v kolesarstvo, so zapisali pri KZS o novem članskem selektorju, čigar mandat se bo končal v olimpijskem letu 2024. Takrat bodo OI v Parizu, Slovenija pa bo tam branila tokijsko zlato Primoža Rogliča iz vožnje na čas ter bron Tadeja Pogačarja s cestne dirke.

Žensko člansko vrsto bo še naprej vodil nekdanji moški članski selektor (1996-2005) Gorazd Penko, ki zadnjih sedem let vodi in trenira ekipo Ale BTC Ljubljana.

Isti selektor, Martin Hvastija, pa ostaja tudi pri moški reprezentanci do 23 let. Hvastija, selektor članske vrste med 2007 in 2013, hkrati opravlja tudi funkcijo športnega direktorja na zvezi.

Moško mladinsko vrsto bo po novem vodil Nace Korošec, ki je zadnja tri leta v Kolesarskem klubu Kranj vodil in treniral ekipo mlajših in starejših mladincev, žensko mladinsko reprezentanco pa bo še naprej vodil Martin Krašek.

"Prepričani smo, da je ekipa strokovna in kakovostna ter da bo skupaj z ostalimi pomembnimi sodelavci v kolesarstvu ter zvezo doprinesla k razvoju in nadaljnjim uspehom slovenskega cestnega kolesarstva," so zapisali pri KZS.

STA; M. K.