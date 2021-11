Občini Brežice in Bistrica ob Sotli v skupno izboljšavo vodovodnega sistema

26.11.2021 | 18:20

Fotografije: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice in sosednja Občina Bistrica ob Sotli sta danes podpisali pogodbo za izvedbo hidravličnih izboljšav njunih vodovodnih sistemov. Vrednost pogodbenih del skupaj z davkom znaša 6,46 milijona evrov. Začetek del na terenu so predvideli v začetku prihodnjega leta, njihovo končanje pa oktobra leta 2023.

Celotna vrednost projekta, ki sta se ga občini lotili v okviru dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, je 6,67 milijona evrov. Kohezijski sklad bo zanj prispeval nekaj manj kot 4,1 milijona evrov ter ministrstvo za okolje in prostor nekaj več kot 720.000 evrov. Preostanek bosta pokrili sodelujoči občini, so sporočili z okoljskega ministrstva.

Gre sicer za skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, v katerem so zajete hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli in treh vodovodnih sistemov v Občini Brežice.

Omenjeni občini bosta s projektom okrepili zanesljivost oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Po izvedbi projekta bo imelo boljšo pitno vodo zagotovljeno skupaj skoraj 3300 prebivalcev oz. nekaj več kot 1100 prebivalcev Občine Bistrica ob Sotli in nekaj več kot 2100 prebivalcev Občine Brežice.

Za izvajalca so kot najugodnejšega ponudnika izbrali podjetje HPG Brežice, ki je na javnem natečaju nastopilo v partnerstvu s krško družbo Kostak.

Izvedba projekta bo zagotovila hidravlično izboljšavo cevovodov in pripadajočih objektov, optimizacijo vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub na obeh vodovodnih sistemih. Vodovodna sistema se bosta v primeru potrebe ali motene oskrbe dopolnjevala.

Podpisa pogodbe se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se s takšnimi konkretnimi projekti udejanja ustavna pravica do zdrave pitne vode.

Spomnil je tudi, da bodo sredstva za manjše vodovodne sisteme in manjše sisteme za čiščenje in odvajanje odpadnih voda na voljo tudi v načrtu za okrevanje in odpornost. Predvidoma decembra bodo objavili dva razpisa za tovrstne projekte v vrednosti dobrih 107 milijonov evrov, je še po podatkih okoljskega ministrstva navedel Vizjak.

