Vodenje projekta Mirnske doline ''Zdrave občine'' v roke CIK Trebnje

27.11.2021 | 10:15

Zdrave občine - utrinki iz delavnic in predavanj pred epidemijo (fotografije: Zdrave občine)

Trebnje/Mirna - Terapevtsko-izobraževalni projekt Zdrave občine, ki ga v občinah Mirnske doline skoraj 30 let vodi trebanjsko Društvo za zdravje in sožitje v družinah, bo z novim letom prevzel Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Projekt vključuje terapevtsko skupino za pomoč pri zasvojenosti z alkoholom, svetovalnico Srečanja in šolo za starše.

Društvo za zdravje in sožitje v družinah bo zaradi drugih obveznosti vodenje projekta opustilo, sodelujoče občine Mirnske doline pa so h koordinaciji povabile Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, so zapisali v sporočilu trebanjske in mirnske občine.

CIK Trebnje premore strokovno in kompetentno ekipo zaposlenih, veščih vodenja domačih in mednarodnih projektov. "Gre za področje, ki naši dejavnosti na prvi pogled ni blizu, hkrati pa so to vsebine, s katerimi smo se na področju neformalnega izobraževanja že srečevali, z mnogimi izvajalci in organizacijami pa tudi že sodelovali," je povedala direktorica Patricija Pavlič.

Kot je dodala, je projekt zastavljen povezovalno in razvojno. Pri njegovem vodenju pa se bodo še naprej povezovali s strokovnjaki, "ki lahko odgovarjajo na aktualne izzive, s svojim znanjem pa pomagajo izboljšati kakovost življenja vseh generacij prebivalcev na našem območju".

Projekt Zdrave občine/mesta je bil osrednja dejavnost Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje, ki ga je zadnjih sedem let uspešno vodila Taja Borštnar: ''Ko pogledam nazaj, smo res pripravili številne bogate vsebine, predavanja in delavnice za naše občane. To je bilo najlepše, kadar je bila predavalnica polna. Uspeli smo slediti njihovim potrebam, pripravljati vsebine na zalo različnih področjih. Imeli smo vsebine, povezane z ljubeznijo in partnerstvom, področje zasvojenosti smo pokrivali, motnje hranjena, soočenje z minljivostjo, pa veliko smo govorili o starševstvu in vzgoji, o vzdrževanju abstinence, priprava na porod in starševstvo je potekal v Zdravstvenem domu Trebnje. In kaj cenim, je to, da so v naše občine prihajali res znani strokovnjaki in predavatelji in te njihove vsebine so bile za naše občane vedno brezplačno dostopne, na kar smo res lahko ponosni, in veselim se nadaljnjih vsebin Zdravih občin.''

Projekt sicer sofinancirajo občine Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. Pri tem je sodelovala tudi Občina Šentrupert, katere vodstvo se je letos odločilo za izstop iz projekta, vendar pa so župani preostalih občin sklenili, da so občani Šentruperta ne glede na navedeno pri vseh projektnih dejavnostih enako dobrodošli.

Po podatkih pri projektu sodelujočih občin projekt ponuja tri utečene sklope, ki jih bodo prihodnje leto nadaljevali. Gre za terapevtsko skupino za pomoč osebam z odvisnostjo od alkohola na trebanjski enoti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, za svetovalnico Srečanja z individualnimi srečanji in pomočjo pri težavah z različnimi oblikami odvisnosti ter za preventivne delavnice na osnovnih šolah in šolo za starše.

Zadnja leta pripravljajo tudi dodatna predavanja in delavnice. Prihodnje leto se bodo na teh posvetili tudi temi Koronavirus in duševno zdravje, so še sporočili.

