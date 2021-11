V škocjanski občini že 10% prebivalstva romskega. Od 300 Romov zaposleni le trije.

27.11.2021 | 09:00

V Škocjanu s policijo dobro sodelujejo. Na sliki po včerajšnjem sestanku v.d. direktor PU Novo mesto Janez Ogulin in škocjanski župan Jože Kapler.

Škocjan - V Škocjanu imajo dve romski naselji, obe v Dobruški vasi, v bližini avtocestnega priključka. Na hišni številki št. 35 živi nekaj čez sto Romov, na hišni št. 41 pa preko dvesto. To pomeni, da v občini Škocjan z okrog 3.400 prebivalci živi že deset odstotkov romskega prebivalstva. To je zelo veliko, največ med romskimi občinami, in zaradi tega se civilno prebivalstvo srečuje z vedno večjimi težavami.

O romski problematiki so julija govorili že z notranjim ministrom Alešem Hojsom in generalnim direktorjem policije Antonom Olajem, na Hojsovo pobudo pa so včeraj pripravili pogovor s predstavniki ministrstev.

Povabilu so se odzvali na ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvu za pravosodje ter na vladnem uradu za narodnosti.

Božo Predalič, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve

Del romskega naselja, ki leži na poplavnem območju, bo treba nekoč izseliti in premakniti drugam. Kam?

V naselju so letos postavili 14 kemičnih stranišč. Mnogi Romi so jih zelo veseli.

Bogdan Krašna, tudi sam podjetnik, je spregovoril v imenu škocjanskih podjetnikov, ki imajo zaradi Romov težave.

Stvari se premikajo, a počasi

Preverili so, kako poteka uresničevanje prednostnih nalog, ki jih je po posameznih resorjih določila vlada. Vlada je namreč 29. septembra sprejela dokument, s katerim je po posameznih resorjih oz. ministrstvih določila prednostne naloge za reševanje težav sobivanja z Romi, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič.

Na pogovoru so ugotovili, da se stvari premikajo, tako na področjih šolstva, dela in družine, na področjih ministrstva za pravosodje, tudi policija svoje delo opravlja dobro. A vsi skupaj si želijo, da bi se reševanje vseh vprašanj reševalo hitreje, kajti pomembno je, da dosežejo sobivanje ljudi in romske populacije.

»Rešitve morajo biti sistemske. Je pa seveda treba vzpostaviti dialog, da se dogovorimo, kako in kaj naprej, tako na strani občine kot Romov, da bomo vsi lahko živeli bolje. Treba bo najti nek skupni jezik, pogoj pa je spoštovanje te družbe, brez kriminalnih dejanj in oškodovanja prebivalstva. Moje sporočilo je bilo, da se vzpostavi tudi kakšno socialno podjetništvo, ki bi omogočalo, da bi se tudi Romi v bodoče zaposlovali,« je povedal škocjanski župan Jože Kapler.



Občan pride utrujen iz službe in čaka ga avto s prerezanimi gumami

Veliko je vandalizma in tatvin. Romi pogosto kradejo poljščine, izdelke v trgovinah in gradbeni material, nedavno so skušali spet vdreti v bližnjo trgovino Vsegrad, skušali so razbiti vrata, a so bila k sreči premočna.

Kot je povedal predstavnik podjetnikov v občini Škocjan Bogdan Krašna, v zadnjem času močno odmevajo prerezi pnevmatik na avtomobilih civilov v neposredni bližini lokala v Dobruški vasi, blizu avtoceste. Na petih ali šestih avtomobilih so lastnikom prerezali gume – po dve, tri in tudi vse štiri.

Tudi župan to potrdi. »Obupan me je klical občan, ki se je utrujen vračal z dela in našel svoj avto s prerezani gumami. Kako naj mu pomagamo?« se sprašuje prvi mož občine in pove, da je policija storilce sicer našla, a Romi so bili mladoletni in kakih kazni ne bo, niti ne povračila škode. Romi so dejali menda celo, da ne vedo, zakaj so to storili, pač iz dolgočasja, niso imeli drugega dela, da se je pač nekaj dogajalo …

Kako se v občini Škocjan, kjer nimajo romskega svetnika, deluje pa komisija za reševanje romske tematike, lotevajo reševanja romskega vprašanja, ali razmišljajo o legalizaciji romskega naselja, saj sta od okrog 30 stavb legalno postavljeni le dve, vse pa stojijo na tuji zemlji, kjer nove na črno postavljene hiše pa rastejo kot gobe po dežju, pa si več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija