FOTO: Gorelo v elektro omarici; z avtom v drevo

27.11.2021 | 08:15

Brežiški gasilci so gasili elektro omarico. (foto: PGD Brežice)

PGD Brežice

Mokronoški gasilci po sinočnji intervenciji na Gubčevi cesti (foto: PGD Mokronog)

Sinoči ob 21.51 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in ga stabilizirali, usmerjali promet in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Prevrnjen tovornjak

Ob 8.29 je na cesti Rajndol - Podlesje v občini Kočevje tovorno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter opravili ogled. Poškodovanega voznika so prepeljali v ZD Kočevje.

Dimniški požar

Ob 12.48 so v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so prostore in okolico dimnika pregledali s termo kamero ter lastnikom odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Gorelo v elektro omarici

Ob 8.08 je na Bizeljski cesti v Brežicah prišlo do požara v elektro omarici na objektu. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice okolica in PGD Brežice, ki so s termovizijsko kamero pregledali mesto požara, vendar posebnosti niso zaznali.

Vonj po plastiki

Ob 16.08 so posredovali gasilci PGE Krško na Kolodvorski ulici v Krškem, kjer so v stavbi zaznali vonj po plastiki. Gasilci so objekt pregledali s termo kamero, njihovo ukrepanje ni bilo potrebno, vzrok ostaja neznan.

M. K.