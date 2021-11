VIDEO: Praznik Občine Metlika

27.11.2021 | 14:20

Letošnji občinski nagrajenci z županom Darkom Zevnikom (skrajno desno) (foto: Občina Metlika)

Metlika - Občina Metlika je včeraj, 26. novembra, praznovala občinski praznik. Zaradi trenutnih epidemioloških ukrepov so ga obeležili v digitalni obliki. Delo občine v letošnjem letu, dobitnika priznanj Občine Metlika, častnega občana ter prejemnika priznanj za delo na področju športa so Metličani predstavili v predstavitvenem filmu z nagovorom župana Darka Zevnika, na ogled je spodaj pod tekstom. V priponki pod videom pa je tudi tekstovni dokument, v katerem so naštete in predstavljene letošnje naložbe v mestu ter krajevnih skupnostih, predstavljeni so tudi letošnji občinski nagrajenci.

Letošnji zaslužni

Plaketo občine Metlika v letu 2021 je za dolgoletno zavzeto in požrtvovalno humanitarno delo v Organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Metlika, za dobrodelnost in človekoljubnost ter aktivno delo v ostalih društvih v občini prejela Zalka Klemenčič.

Za dolgoletno vsestransko versko delo v grko-katoliški skupnosti Metlika ter za ikonopisje, s katerim je zaznamoval kulturno-družbeno življenje v Občini Metlika in širše je priznanje oz. plaketo Občine Metlika prejel O. Mihajlo Jozafat Hardi.

Za častnega občana je bil imenovan Jože Slobodnik, in sicer za aktivno delovanje v slovenski skupnosti v Torontu in ohranjanje slovenskega jezika, kulture in običajev, prizadevnega delovanja na področju krepitve mednarodni odnosov med Kanado in Slovenijo, za pomoč Slovencem in Metličanom v Kanadi ter za pomoč svoji rodni vasi in lokalni skupnosti.

Priznanje za delo na področju športa v Občini Metlika v letu 2021 pa sta prejela Urška Čavič iz Lokostrelskega kluba Paradoks kot najboljša športnica in Košarkarski klub Metlika kot športno društvo.

M. K.