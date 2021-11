Kljub hitremu posredovanju pomoč žal prepozna

28.11.2021 | 08:35

Ilustrativna fotografija (PGD Žužemberk)

Minulo noč ob 0.22 je v ulici Breg v Žužemberku obolela oseba potrebovala nujno medicinsko pomoč. Gasilci PGD Žužemberk kot prvi posredovalci in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebi nudili pomoč z oživljanjem. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev je oseba umrla.

Razlito olje v kurilnici podjetja

Včeraj ob 12.29 se je v ulici Bočka v Metliki v kurilnici podjetja razlilo kurilno olje. Gasilci PGD Črnomelj so razlito olje posuli z vpojnim sredstvom in lastniku svetovali pregled cisterne za olje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 13:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIVADA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.