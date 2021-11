V obeh 1. SNTL odigrane tekme sedmega kroga

V derbiju nepopolnega sedmega kroga v 1. SNTL za moške, tekma med Kemo Puconci in ŠD SU I je bila zaradi karantene domače ekipe preložena, je aktualni državni prvak Fužinar Inter Diskont v Mariboru premagal domačine s 5:2. Tudi sicer so vse zmage pripadle gostujočim ekipam, Xiom Muta je bila s 5:3 boljša od Vesne, Mengeš I je s 5:2 premagal Kajuh Slovan, Savinja I pa je proti Krki slavila s 5:0. Najbolj zanimiv obračun sedmega kroga 1. SNTL za ženske je bil v Cirkovcah, kjer so domačinke s 5:4 premagale Ravenčanke. Vodilni Kajuh Slovan je s 5:2 premagal Letriko, Arrigoni pa prav tako s 5:2 Logatec, najbolj prepričljiva pa je bila Kema Puconci, ki mladim Novomeščankam niso prepustile niti dvoboja.

Prva moška liga

Aktualni slovenski državni prvaki so tudi po sedmih odigranih tekmah ostali neporaženi. Spet je najboljšo igro prikazal Mitja Horvat, ki je proti Mariborčanom dobil vse tri svoje dvoboje, po eno zmago pa sta h končnemu uspehu prispevala Darko Jamšek in Luka Breznik, ki sta bila s 3:2 boljša od Matevža Črepnjaka. V domači ekipi je do edinih dveh zmag prišel Gregor Komac.

Do svoje prve letošnje zmage je v dvorani v Zalogu prišel Xiom Muta, junak dvoboja pa je bil Matic Slodej, ki je prišel do treh zmag, z dvema pa se je izkazal Boštjan Kraser. Založani so tako ostali pri dveh točkah, po enkrat pa so bili uspešni Bojan Pavič, Taj Lavrič in Filip Kolle. Do pomembne zmage so na Kodeljevem prišli Mengšani, ki so bili po treh zmagah Klemna Jazbiča in dveh Andraža Avblja boljši od domačinov, za katere sta po enkrat zmagala Andraža Novak in Mihael Kocjančič.

Najlažje delo je v tem krogu imela Savinja I, ki v Dolenjskem namiznoteniškem centru Drgančevje ni imela težjega dela proti oslabljeni Krki. Aljaž Šmaljcelj, Žan Vidmar in Alen Bečirević so proti favoritom igrali sproščeno in dvoboj je trajal dobro uro. V 8. krogu igrajo krkaši v gosteh pri NTK Vesna.

Prva ženska liga

Varovanke Špele Polončič so bile uspešne tudi v sedmem krogu prve ženske namiznoteniške lige. Na Kodeljevem je tokrat gostovala Letrika, ki je do zdaj izgubila le enkrat, v drugem krogu je bil boljši od nje Fužinar Inter Diskont. Proti vodilni ekipi prvenstva so bile Vrtojbenke brez pravih možnosti za uspeh, čeprav je Sara Tokić premagala tako Laro Opeka kot Tjašo Novak. V domači ekipi sta po dve zmagi vpisali Enya Moltara, ki je tekmo prav tako končala brez poraza, in Lara Opeka, enkrat pa je do nje prišla še Tjaša Novak.

V Cirkovcah je končna odločitev padla šele v devetem dvoboju, v katerem je Daniela Butkovska Tomanič zaostanek z 0:2 v nizih proti Lei Kadiš spremenila v zmago s 3:2. Zadnji niz je dobila z 11:9. Zanjo je bila to edina zmaga za domačo ekipo, v kateri sta po dvakrat slavili še Katja Kranj in Ina Inger, v ravenski ekipi pa se je s tremi zmagami izkazala Nuša Kadiš, do ene pa je prišla še Polona Horvat.

Izolčanke so ob treh zmagah Jane Ludvik ter po eni Erin Ukovič in Mance Paljk premagale Logatčanke, za katere je bila dvakrat uspešna Kaja Okorn. Najbolj prepričljive pa so bile v tem krogu Pucončanke, ki so Novomeščanke, novinke v ligi, premagale s 5:0. V Prekmurje je Krka tokrat odšla brez stalnih članic prve ekipe sester Kastelic. Ani Blatnik, ki je v prvi sezoni nastopov v najkvalitetnejši ženski ligi dokaj hitro spoznala zakonitosti lige, sta se tokrat priključili Barbara Jedlovčnik in Veronika Husak. Z malo več sreče bi lahko Blatnikova domače igralke presenetila. V 8. krogu so Novomeščanke proste.

2. SNTL za moške

Do tega kroga vodilna Ilirija je v četrtem krogu 2. SNTL za moške oba svoja dvoboja izgubila, vendar je nastopila v močno pomlajeni zasedbi. Na dopoldanski tekmi jih je s 5:0 premagal Ptuj, popoldne pa z istim izidom še Tempo, ki je bil pred tem s 5:1 uspešen še v Kočevju, tako da so Velenjčani prevzeli vodstvo v drugoligaški konkurenci. Z dvema zmagama je četrti krog končal le še Rakek, ki je naprej doma s 5:2 premagal Savinjo II, nato pa še Mengeš II s 5:0. V prekmurskem derbiju je bila Kema Puconci II s 5:4 že v petek boljša od Sobote, za oboje je bila to edina tekma v tem krogu po enkrat pa sta do zmage prišla še Arrigoni in Savinja II. Izolčani so bili s 5:3 boljši od Mengša II, medtem ko so praznih rok ostali proti Savinji II, ki je zmagala s 5:4.

3. SNTL

Logatčani nadaljujejo svoj zmagoviti niz v 3. SNTL za moške. V soboto so s 5:1 premagali Letriko, več dela pa so imeli z Gorico, ki so jo premagali s 5:3. Tesno za petami sta jim NTK B2 Bendl in Savinja III. Kranjčani so obe svoji tekmi dobili s 5:4. Dopoldne so premagali ŠD SU II, popoldne pa še Vrhniko, bolj prepričljivi pa so bili Lučani, ki so v dopoldanskem programu s 5:0 premagali Metliko, popoldne pa spet brez izgubljenega niza še Krko II.

