Odbojkarji Krke dvigujejo formo

28.11.2021 | 09:30

Foto: Panvita Pomgrad

Murska Sobota - Odbojkarji Krke so dokazali, da se dvigujejo v formi in da znajo biti nevarni tudi na tujih igriščih. Doma so letos presenetili Maribor, zdaj pa so prišli še do druge zmage, včeraj sov 9. krogu 1. DOL za moške v Murski Soboti s 3:1 presenetili Panvito Pomgrad.

Po prvem nizu še zdaleč ni kazalo na dolenjski uspeh, gosti so v nizu osvojili vsega 13 točk. A v nadaljevanju so se razigrali, predvsem Zlatko Pulko, z 18 točkami najučinkovitejši igralec obračuna, in Toni Travnik. Luka Lindič je v drugem nizu po izidu 22:22 dosegel blok, ki je tehtnico prevesil na stran Novomeščanov, v preostalih dveh nizih pa so si gostje prednost priigrali že prej, v četrtem so sicer domači ubranili dve zaključni žogi, Gregor Erpič pa je vendarle zaključil tekmo.

Tomislav Mišin, trener Krke: »Odigrali smo dobro tekmo. Celo sezono imamo težave s poškodbami, tokrat pa je ekipa pokazala karakter in to me še posebej veseli. V prvem nizu so nas domačini poservirali, ko pa smo stabilizirali sprejem začetnih udarcev smo postali konkurenčni. Sobočani so začeli odlično, mi pa smo začeli igrati šele potem, ko smo uspeli vzpostaviti ravnotežje.«

PANVITA POMGRAD - KRKA 1:3 (13, -2, -22, -23)

* Dvorana OŠ I, gledalcev 50, sodnika: Juraja, Valentar.

* Panvita Pomgrad: Vori, Vinkovič 3, McConnell 1, Drvarič 6, Vrabl, Radović 17, Rojnik 9, Lakner 5, Bedrač 4, Fužir 4, Novak, Hafner, Grabar.

* Krka: Hafner, Erpič 3, Čopi, Borin, Travnik 16, Kožar 2, Pulko 18, Lavrič, Peterlin 11, Hvala, Lindič 6, Jaklič, Renko, Koncilja.

* Izidi, 8. krog:

Hiša na kolesih Triglav - Merkur Maribor 0:3 (-20, -20, -16)

Panvita Pomgrad - Krka 1:3 (13, -22, -22, -23)

Črnuče - Salonit Anhovo 1:3 (-26, 21, -27, -16)

Calcit Volley - ACH Volley 0:3 (-19, -21, -15)

- lestvica:

ACH Volley 9 9 0 27:3 27

Merkur Maribor 9 7 2 24:10 22

Calcit Volley 9 5 4 18:15 15

Salonit Anhovo 9 5 4 19:16 15

Panvita Pomgrad 9 4 5 15:18 12

Črnuče 9 3 6 11:20 9

Krka 9 2 7 12:24 6

Hiša na kolesih 9 1 8 6:26 2

STA; M. K.