V MO Novo mesto za projekte krajevnih skupnosti 360.000 evrov

28.11.2021 | 12:00

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je te dni objavila poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, prek katerega si te lahko zagotovijo denarno podporo za izvedbo lastnih naložb. Občina bo krajevnim skupnostim tako omogočila denarno pomoč pri projektih, ki jih predlagajo krajani. Za omenjene naložbe bo prihodnje leto na voljo 360.000 evrov.

Krajevne skupnosti lahko s pomočjo občinskega razpisa dobijo denar za projekte s področij izgradnje in prenove komunalne, cestne in druge infrastrukture. Z omenjeno občinsko pomočjo bodo lahko izvedle tudi različne naložbe na področju urejanja javnih površin in urbane opreme, so sporočili z novomeške občine.

Ta je sicer tamkajšnjim krajevnim skupnostim od leta 2016 razpisno odobrila skupaj približno 200 projektov, so dodali.

M. K.