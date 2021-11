V Novem mestu od srede do petka popolna zapora Šmihelske ceste pri šoli

28.11.2021 | 17:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Državno cesto v Šmihelu v Novem mestu bodo na odseku od križišča pri Osnovni šoli Šmihel do križišča s Smrečnikovo ulico v sredo zaradi obnovitvenih del zaprli za ves promet. Omenjeni odsek Šmihelske ceste bo zaprt do petka. Obvoz bo urejen prek Šmihela, Kandije, Žabje vasi, Pogancev in Ruperč vrha ter v obratni smeri.

Med prenovo tega cestnega odseka potekajo dela na fekalni in meteorni kanalizaciji, kar zahteva številne prekope ceste do hišnih priključkov in s tem popolno zaporo državne ceste, so pojasnili na novomeški občini.

Dostop do bližnjih parkirišč med popolno prometno zaporo ne bo oviran, omogočili bodo tudi prehod za pešce in dostop za intervencijska vozila iz smeri središča mesta do Doma starejših občanov, Varstveno-delovnega centra in Zavoda Baraga.

Intervencijski dostop do zalednega dela je predviden po obvozu, so še zapisali na novomeški občini.

M. K.