Križišče v Žabji vasi: Padla je za kolesarje

28.11.2021 | 19:30

Hiše ob Levičnikovi Šentjernejski cesti pri križišču v Žabji vasi ni več. (I. Vidmar)

Novo mesto - Podrli so hišo pri križišču v Žabji vasi, da bodo lahko dokončali kolesarsko in pešpot ob Levičnikovi

V ponedeljek je Direkcija za ceste začela rušiti že pred časom odkupljeno hišo neposredno ob križišču v Žabji vasi. Direkcija je hišo odkupila in porušila v sklopu predvidene prenove križišča, za katero pa so se odločili, da je ne bodo začeli že zdaj, saj bi to povzročilo precej težav s prometom na regionalni cesti, ki povezuje avtocestni križ z Belo krajino oziroma Metliko in prek tamkajšnjega mednarodnega mejnega prehoda s Hrvaško, ampak bodo križišče prenovili neposredno po končani gradnji prvega odseka ceste tretje razvojne osi od Mačkovca do Osredka.

So se pa na novomeški občini kljub prestavitvi prenove križišča v Žabji vasi odločili, da bodo dokončali kolesarsko in pešpovezavo ob Levičnikovi cesti ter jo pripeljali vse do križišča, kar jim omogoča ta teden podrta hiša. Trenutno končujejo javno naročilo za izvedbo, tako da bodo lahko v kratkem tudi že podpisali pogodbo z izvajalcem, ki bi lahko začel graditi še to jesen.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista.

I. V.