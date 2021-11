Dimniški požar

29.11.2021 | 07:00

Včeraj ob 10.35 so v ulici Pri pošti, v Semiču, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič so pogasili goreče saje, očistili dimnik in pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP OSREČJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA, TP LEŠNICA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA, izvod 3. KRKA ZEMELJSKO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu DOLENJCI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu KARAMAN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRUPA, izvod SO Krupa.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 3.3.DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 14:00 na območju TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Župnišče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Mali Obrež, nizkonapetostno omrežje – proti Dobovi med 12. in 14. uro.

- na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Bočje gaj med 8.30 in 10. uro.

- na področju Krško okolica ( nadzorništva Krško okolica) na območju TP Gorica pri TE, nizkonapetostno omrežje – bloki pod cesto in blok Elektrarniška cesta 24 med 8. in 13. uro.

- na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TPe Orle in Dedna Gora med 8. in 13.30 uro.

