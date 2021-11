FOTO: Nogometaši Krke do točke; vodilna Gorica premočna za Brežice

29.11.2021 | 08:00

Takole sta se za žogo borila Jan Đapo (Krka) in Tine Koron.

Novo mesto - Nogometaši Krke, ki so v sredo na gostovanju z 0:1 izgubili z zadnjeuvrščeno Dravo, so včeraj na domačem igrišču proti ekipi Vitanest Bilje vknjižili točko, na koncu je bilo 1:1. Glede na prikazano na igrišču bi si Novomeščani zaslužili vse tri točke, a so zapravili preveč priložnosti, iz katerih bi enostavno morali zabiti gol.

Josip Krznarić je v 19. minuti hitro potegnil v protinapad in z močnim strelom po tleh preveril pripravljenost gostujočega vratarja, ki je žogo uspel odbiti. Novomeščani so bili v prvem polčasu podjetnejši, nagrajeni so bili v 39. minuti, ko je z razdalje močno sprožil Tomaž Zakrajšek, za katerega je bil to letošnji drugi zadetek, prvega je dosegel poleti ravno proti Biljam. Le nekaj trenutkov zatem bi Krka lahko povedla že z 2:0, saj se je Žiga Kastrevec sam znašel pred vratarjem Juretom Lipičarjem, ki je njegov strel ubranil. Pred odmorom so Novomeščani le zatresli mrežo gostov, a je bil Matic Marcius v prepovedanem položaju, zato sodniki gola niso priznali.

V drugem polčasu so Primorci potrebovali le sedem minut, da so izenačili. Thomas Breganti je pobegnil obrambni vrsti Krke, Marko Bedek je poskušal blokirati njegov strel, a je premagal svojega vratarja. V 77. minuti je bila Krka blizu ponovnega vodstva, po kotu z leve strani so prišli do strela z glavo, a se je še enkrat izkazal vratar gostov, ki je bil znova na preizkušnji tudi nekaj trenutkov zatem. Ob koncu srečanja ga je poskušal ukaniti še David Kalpachki, a izid se ni spremenil. Krka je z 18 točkami na 12. mestu, v soboto jih pred zimskim premorom čaka še zaostali dvoboj z Jadran Dekani.

Brežičani so že v petek z 0:2 izgubili z vodilno Gorico, včerajšnji obračun Krškega in Roltek Doba pa je bil zaradi poplavljenega igrišča v Krškem preložen na sredo, 1. decembra.

Besedilo in fotografije: R. N.

