Posavski rečni turizem za trajnosten turizem ob reki Savi

29.11.2021 | 09:10

Ribolovna proga v Radečah (foto: KTRC Radeče)

Radeče - Občina Radeče s partnerji sodeluje v projektu Posavski rečni turizem, katerega cilj je ohranjanje naravnih danosti in zaščite območja ob reki Savi ter njenega razvoja v smeri trajnostnega turizma. Vrednost projekta, ki bo potekal do junija prihodnje leto, znaša 195.000 evrov, sofinanciran je v višini 130.000 evrov.

V Radečah in ob Savi proti Brežicam za preboj rečno-ribolovnega turizma po oceni radeške občine manjkajo določene stvari, kot so denimo ustrezna infrastruktura, zanimivi turistični produkti, strateško sodelovanje in povezovanje. Projekt vseh pomanjkljivosti ne bo mogel rešiti, lahko pa dosežejo preboj z vzpostavitvijo ribiške vasice, nadgradnjo radeškega rečno-ribolovnega območja in regijskim povezovanjem, so navedli.

Projekt odgovarja na izziv ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest. Glavne aktivnosti projekta pa predstavljajo kombinacijo lokalno-infrastrukturnih in regijsko-spodbujevalnih. "Načrten razvoj v smeri trajnostnega turizma je za okolje ključnega pomena, saj pri dosedanji praksi iskanja nekoordiniranih individualnih rešitev kratko običajno potegne prav okolje," so ocenili na radeški občini.

STA; M. K.