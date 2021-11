Koronastanje boljše že tretjo nedeljo zapored

29.11.2021 | 10:20

Foto: Bobo

Po v nedeljo 2226 opravljenih PCR-testih in 1034 odkritih primerov okužbe je delež pozitivnih testov bil 46,4–odstoten. Stanje je boljše kot prejšnjo nedeljo, ko je bil delež pozitivnih testov kar 50-9-odstoten, potem ko so opravili 2730 PCR-testov in potrdili 1389 novih primerov okužbe. Epidemiološka slika v nedeljo pred prejšnjo je bila še slabša.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 38.378 aktivnih okužb, kar je manj kot dan prej, ko jih je bilo 39.165.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh je 1821; povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je 2318.

V bolnišnicah zdravijo 1156 covidnih bolnikov, po podatkih vlade 281 na intenzivni negi (279 po podatkih covid sledilnika); v nedeljo je po podatkih vlade umrlo 19 covidnih bolnikov, 18 jih navaja covid sledilnik.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 79 covidnih bolnikov (včeraj 77), od tega 17 na intenzivni terapiji. Sedem so jih sprejeli in štiri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 46 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, tri na intenzivi - tri nove so sprejeli in enega odpustili, dva sta umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 25, Ribnica 11, Šentjernej 10, Kočevje 9, Trebnje 5, Straža, Dolenjske Toplice in Loški Potok 4, Črnomelj in Metlika 3, Šmarješke Toplice in Mokronog Trebelno 2, Škocjan, Žužemberk in Kostel 1

Posavje - Krško 31, Sevnica 17, Brežice 16, Kostanjevica na Krki in Radeče 1

M. K.