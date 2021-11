Newyorčan Lumpert drevi spet doma

29.11.2021 | 12:40

Igor Lumpert

Novo mesto - V New Yorku živeči novomeški jazzovski saksofonist Igor Lumpert se drevi po treh letih vrača na oder Kulturnega centra Janeza Trdine. Pred tremi leti je skupaj z izjemnim zagrebškim pianistom Matijo Dedićem in avstrijskima kontrabasistom Philippom Zarflom in bobnar Petrom Kronreifom koncert začel začel z jazzovsko priredbo znamenite Kozinove Na svoji zemlji, tokrat pa bodo z njim nastopili pianist Leo Genovese, kontrabasist Masa Kamaguchi in bobnar Mark Ferber.

Čeprav so od Igorjevega tedanjega nastopa minila le tri leta, pa se je v tem času svet precej spremenil. »Na podoben način, kot je orkan Sandy leta 2012 vplival na kovanje mojega tedanjega projekta Resistance of the earth (Upor zemlje), je pandemija vplivala na auro glasbe tega brooklynskega kvarteta,« Igor napoveduje glasbo, ki jo bo igral drevi ob 20. uri v okviru koncertnega cikla Muzika eklektika.

I. Vidmar