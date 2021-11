Od baletke do evropske prvakinje v ju jitsu

29.11.2021 | 17:30

Loti in trener

Loti z medaljo

Foto: osebni arhiv

Črnomelj - Sedemnajstletna Loti Čufer je septembra nastopila na svojem prvem večjem mednarodnem tekmovanju, v Nemčiji je postala evropska prvakinja v kategoriji kadetinj do 57 kg. V začetku novembra pa je na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju osvojila še bronasto odličje.

Njena športna pot se je začela, ko je na mamino željo začela trenirati balet v prostorih metliškega kulturnega doma. »Seveda sem že prej, v sklopu vrtca plesala hip hop, vendar takrat je bilo prvič nekaj bolj resnega. V prvem razredu pa sem začela hoditi tudi na malo šolo športa, kjer sem se lahko zares znorela. Nato me je ati peljal na ogled tekme ju-jitsa v Črnomlju. Takoj sem se zaljubila vanj in vedela sem, da je zame. Vpisala sem se v ŠD Ninja Črnomelj, kjer treniram že 11 let,« o svojih začetkih pove Loti.

Danes trenira pod budnim očesom Marka Šikonje, kot pravi, pa na vsakem treningu naleti na novo oviro, nov izziv, ki se ga lahko loti. »Nikdar mi ne zmanjka priložnosti za nova znanja, in tehnik, ki jih lahko še "izpilim". Mislim, da je ravno to tisto, kar me tako žene k vsakemu novemu treningu.«

Šport in šolo uspešno združuje

Šport je v vseh teh letih treniranja prerasel v nekaj več. »Postal je moj način življenja, spremenil je moj način razmišljanja in vplival na vrednote. Treningi so me razveseljevali vsakič, ko sem imela slab dan, v domačem klubu sem našla nekakšno zavetje. Zato si brez njega res življenja ne predstavljam več.« Se pa v klubu že zdaj preizkuša tudi kot prenašalka znanja na mlajše. »Želim si delati z mladimi tudi v prihodnje, vidim se tudi v trenerskih vodah. Vendar je to zaenkrat še daleč. Zdaj se bom poskusila čim bolj posvetiti gimnaziji in pa maturi, ki me čaka naslednje leto,« priznava Loti, ki ima status športnice. Ta ji pomaga pri razporejanju dela skozi leto, tako lahko usklajuje treninge, priprave in tekme s šolskim delom. »Vendar pa kljub temu snov, sminarske naloge in količina šolskega dela ostane ista. Težko je, še sploh zaradi tega ker obiskujem gimnazijo, ki pa ni mačji kašelj. Vedno skušam ostati pozitivna, velikokrat lahko samo na takšen način prebrodim težka obdobja ocenjevanj.«

Po osvojeni medalji še eno nepozabno doživetje

Kljub preventivnim ukrepom zaradi korona epidemije so imeli tudi v Abu Dhabiju, kjer je potekalo svetovno prvenstvo, vsak dan možnost turističnih ogledov, vendar pa pred tekmo s trenerjem nista želela tvegati okužbe. »Tekmo sem imela v četrtek, zato sva se v petek odločila za izlet v puščavo - safari. Bilo je nepozabno doživetje, jahala sem kamelo, bordala na pesku in se z džipom vozila po peščinah. Poskusila sem tudi tradicionalno hrano in si ogledala nastop trebušne plesalke. Res sem hvaležna, da sem imela v tem času možnost potovanja in tako lepega doživetja.«

Po novem mladinka

Za to koledarsko leto se je njena tekmovalna sezona sicer zaključila, vendar pa z novim letom zopet začne s polno paro. Žal ji je, ker ji je obdobje korona epidemije vzelo slabi dve leti kvalitetnih treningov in tekem, saj sem letos zadnje in edino leto lahko tekmovala v kadetski kategoriji. »Naslednje leto grem torej eno kategorijo višje, med mladinke, kjer pa bom najmlajša in bom imela najmanj podlage. Kljub temu bom zopet ciljala k evropskemu in svetovnemu prvenstvu, se udeležila čim več priprav in skušala osvojiti kar se da veliko novega znanja. Seveda pa si, ne glede na rezultate, želim prikazati kar se da dobre borbe in biti vzgled mlajšim generacijam,« še dodaja mlada športnica, ki ob tem ne pozablja na tiste, ki ji stojijo ob strani že lep čas - starše, trenerja Marka Šikonjo in Franca Kovača, kondicijskega trenerja Zorana Štueja in vse druge tekmvoalce v ŠD Ninja, s katerimi je lahko vadila. »Nenazadnje pa gre velika zahvala tudi vsem prijateljem, sošolcem, ostalim članom družine in seveda sponzorjem, brez katerih si ne bi mogla privoščiti nastopov na tekmovanjih - EMV Vrščaj d.o.o, Občina Črnomelj, Avto hiša Vrtin d.o.o, Šenica – Sen s.p., Moto VV šola vožnje Vladič Vladimir s.p., Akrapovič d.d. Vsem res iskrena hvala.«

Sabina Gosenca