Umrl prvi častni občan občine Šmarješke Toplice dr. France Cvelbar

29.11.2021 | 13:30

Dr. France Cvelbar se je z ženo rad vračal na rodno Dolenjsko, v šmarješki občini se je pogosto udeleževal prireditev in bil vesel vsakega napredka. Na sliki v pogovoru z ravnateljico OŠ Šmarjeta Nevenko Lahne pred nekaj leti.

Šmarješke Toplice - V petek, 26. novembra, je v 90. letu umrl prvi častni občan Občine Šmarješke Toplice dr. Franc Cvelbar.

Upokojeni doktor tehniške fizike, doma iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, je naziv častnega občana prejel ob prvem občinskem prazniku leta 2009, razlogov pa je kar nekaj.

Kot šmarješki rojak, ki je sicer živel in deloval v Ljubljani, na Dolenjsko pa je prihajal pogosto, si je vedno prizadeval za dobro ljudi v šmarješki dolini.

Bil je pobudnik za ustanovitev šmarješkega domoznanskega društva, ki mu je vrsto let tudi predsedoval. Z dr. Stanetom Grando je pod okriljem društva uredil in izdal obsežen zgodovinski zbornik Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja, lepo popotnico novi šmarješki občini. Tako ima občina svojo bogato večtisočletno zgodovino popisano v obsežnem zborniku. S somišljeniki si je v društvu prizadeval ohraniti zgodovinski in kulturni spomin, pa tudi dediščino, ki je v teh krajih ni malo. Nove šmarješke občine je bil vesel, saj je v njej videl priložnost za napredek.

France Cvelbar je deloval tudi v društvu Slovenski katoliški izobraženci. Bil je zaveden Slovenec in domoljub.

Več o dr. Francetu Cvelbarju, njegovem delu in prizadevanjih za razvoj občine Šmarješke Toplice, si preberite v zapisu (v priponki spodaj), ki smo ga v Dolenjskem listu objavili leta 2009, ko je postal častni občan.

Vpis v žalno knjigo danes in jutri, žalna seja jutri

Z občine Šmarješke Toplice sporočajo, da se bodo spominu na prvega častnega moža občine poklonili na žalni seji jutri, v torek, ob 18. uri v Kulturni dvorani v Šmarjeti.

Žalna knjiga je odprta v Kulturni dvorani v Šmarjeti. Vpis je možen danes med 13. uro in 15. uro ter jutri od 8. ure do zaključka žalne seje. Pogreb bo v sredo, 1. decembra, na pokopališču na Žalah in bo potekal v ožjem družinskem krogu.

Besedilo in foto: L. Markelj