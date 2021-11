Ni časa za koline: ne prašiče, kokoši in zajce, tokrat kradli meso

29.11.2021 | 14:50

Danes je bil tudi na dolenjskih cestah sneg, a o prometnih nesrečah (vsaj zaenkrat), ki bi se zgodile zaradi zimskih razmer, ne poročajo. (foto: arhiv DL)

V petek nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Mokronogu. 37-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Dva pijana trčila

V soboto okoli 14.30 ure se je zgodila prometna nesreča v Gorenjem Karteljevem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 25-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V Stopičah sta avtomobila trčila v soboto nekaj pred 17.30. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Sledil je enak postopek kot v prej omenjenem primeru.

Bila je prehitra, končala v jarku

Policisti PP Metlika so bili v soboto dopoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Jugorju pri Metliki. 22-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste, trčila v brežino, od tam pa je vozilo odbilo v jarek. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na območju Medvedjeka je med 25. 11. in 26. 11. nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom in poškodovanjem pa je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

V Škocjanu je v petek neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore, našel ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

V naselju Škovec na območju PP Trebnje je v noči na soboto nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel okoli 30 kg mesa.

V Zdolah na območju PP Krško je v noči na soboto neznanec skozi vrata vlomil v hišo in izmaknil denar. Lastnike je z vlomom in tatvino oškodoval za 1.200 evrov.

V naselju Vrhek na območju Sevnice je v soboto popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v hišo, ukradel je zlat nakit in dve ročni uri. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju Balkovcev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, na območju Brezja pri Veliki Dolini, Mihalovca in Koritnega (PP Brežice) pa pet državljanov Afganistana in 11 državljanov Bangladeša.

M. K.