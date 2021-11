Na osrednjem Dolenjskem končali projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema

30.11.2021 | 08:45

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Novo mesto - V občinah osrednje Dolenjske so končali večletni medobčinski projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki je 45.000 prebivalcem petih občin zagotovil dolgoročno varno vodooskrbo. Skupaj z davkom je v celoti stal 27,9 milijona evrov, pri naložbi sta sodelovala tudi kohezijski sklad in država.

Po podatkih sodelujočih občin so naložbo pokrili z nekaj več kot 15 milijoni evrov evropskega denarja, državni vložek je znašal 2,6 milijona evrov, preostanek naložbenega denarja so prispevale občine.

Med naložbo so zgradili vodarni na Jezeru in v Stopičah, hidravlično so z dograditvijo izboljšali skoraj 44 kilometrov cevovodov. V Dolenji Straži, Gorenji vasi, Škocjanu in Dolnji Težki vodi so zgradili vodohrane. Prenovili so vodohran v Gorenji Straži, dogradili in prenovili so vodohran na Kiju.

Prenovili so tudi eno črpališče, zgradili šest prečrpališč in na 88 objektih izvedli prenovo sistema telemetrije. Gradnjo vodarn so začeli leta 2015 in jo končali leta 2017. Gradnjo cevovodov in vodohranov so začeli leta 2016 in končali lani, so navedli.

Izboljšava vodovodnega sistema osrednjih dolenjskih občin je bila potrebna, ker ni zagotavljala varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Zaradi hidravlično močno preobremenjenega vodovodnega sistema pa so se marsikje na osrednjem Dolenjskem srečevali s pogostimi okvarami, prekinitvami vodooskrbe in z močnim nihanjem kakovosti pitne vode.

Stari vodovodni sistem je pestila velika izguba vode. Z omenjenim projektom so zmanjšali tudi število občanov, ki so občasno izpostavljeni fizikalnemu onesnaženju pitne vode, so še zapisali.

Pri projektu so sodelovale Mestna občina Novo mesto in občine Straža, Šentjernej, Škocjan ter Šmarješke Toplice, še navaja brošura, ki so jo te dni poslali gospodinjstvom pri projektu sodelujočih občin.

STA; M. K.