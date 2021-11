Mlajši moški po poškodbi v UKC

30.11.2021 | 07:00

Včeraj so hiteli na pomoč v naselje Kompolje. (foto: PGD Videm Dobrepolje)

Včeraj ob 16.22 se je v naselju Kompolje, občina Dobrepolje, poškodoval mlajši moški. Gasilci PGD Kompolje in Videm so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana in ZD Ivančna Gorica. Reševalci so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Dimniški požar

Sinoči ob 20.03 so zagorele saje v dimniški tuljavi v stanovanjski hiši v Ulici Cankarjeve brigade v Ivančni gorici. Gasilci PGD Ivančna gorica so na kraju ugotovili, da so domači pogasili ogenj z gasilnikom na prah. Gasilci so očistili dimnik ter opravili pregled z termovizijsko kamero.

Gorel papir v komunalnem zabojniku

Ob 19.17 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu ob trgovskem centru gorel papir v komunalnem zabojniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višji predel Smolenje vasi v občini Novo mesto, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Brusnice potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, na izvodu VINOTOČ;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu ČEZ GLAVNO CESTO-GOSTILNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo motena oziroma prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - Področje Brežic z okolico na območju TP Globoko vas predvidoma med 9. in 9.30 uro ter na območju TP Gornji Šentlenart - nizkonapetostno omrežje Prosto zračno preko proge predvidoma med 12. in 13.30 uro; na nadzorništvu Krško okolica - Področje Krškega z okolico na območju TP Mrčna sela - nizkonapetostno omrežje Vetrnik levo predvidoma med 8.30 in 12. uro ter na območju TP Graben Ašič - nizkonapetostno omrežje Ašič predvidoma med 12. in 14. uro.

M. K.