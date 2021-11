Decembrsko dogajanje v Brežicah; prižig luči v četrtek

30.11.2021 | 13:30

Fotografije: Občina Brežice

Brežice - Brežice v letošnjem decembru pripravljajo prenovljeno podobo decembrskega dogajanja, sporočajo iz občine. Adventno dogajanje, ki ga organizirata Zavod za podjetništvo, turizem in mladino ter Posavski muzej Brežice, bo postreglo z več dogodki, novimi kulisami ter pestrim programom.

Prižig lučk v parku pri MC Brežice ta četrtek ob 17. uri

Grajski park bo tudi letos kraj, kjer bo igra svetlobe in barv ponazorila praznično vzdušje. Park v praznični preobleki bo odprl župan Ivan Molan, za praznične melodije pa bodo poskrbela dekleta Otroškega pevskega zbora Lučke iz Kapel, pod mentrstvom Bibe Novak. Rdeča nit letošnje okrasitve je ponovna uporaba odpadnih materialov. Organizatorji priporočajo sprehod in postanek tudi v Starem mestnem jedru Brežic, kjer bo dvajset okrašenih smrečic, ki ponazarjajo dvajset krajevnih skupnosti v občini. Za okrasitev bodo poskrbeli otroci iz vrtcev in osnovnih šol ter lokalna turistična društva.

Božični sejem pri MC Brežice in Praznična rokodelska tržnica na grajskem dvorišču

Na božičnem sejmu bodo svoje pridelke in izdelke predstavili: čebelarstvo Volovec, Vidina zakladnica, unikatni izdelki iz lesa in nakit OGI, VDC Sonček Krško, Liberi, Mestna hiša Brežice, Društvo kmetic Brežice, TD Dobova in turistična zveza Murter, kot gostujoča ekipa turistično pobratenega zavoda. Sejem se bo odvil v štirih terminih: 2.12., 5.12., 12.12. in 23.12, med 17. – 20. uro.

V sklopu Praznične rokodelske tržnice na grajskem dvorišču pa bo 19.12. med 14. in 16. uro na voljo bogata in raznovrstna ponudba unikatnih izdelkov lokalnih ustvarjalcev in rokodelcev.

»Božični pridnometer«, obisk Božička in spremljevalni doživljaji

23.12.2021 ob 17. uri bo v dvorani MC Brežice otroška humorna, inovativna in iteraktivna avtorska predstava »božični pridnometer«. Prevzem brezplačnih kart je možen od 13.12. dalje v klubu MC. Zbrane bo obiskal tudi Božiček.

Vsako soboto v decembru bo v igralnici MC Brežice organiziran tudi praznični otroški živ žav, kjer bodo otroci izdelovali voščilnice, okraske za smrečice in drobna darila za najdražje. V terminih božičnega sejma ter 26.12.2021 pa bo praznično okrašeni park ponudil še posebne izkušnje – poleg Vilinske poti za najmlajše, pričakujte tudi posebno čarovnijo!

Vsi dogodki bodo potekali skladno z vladnimi Odloki in navodili NIJZ, še opozarjajo na občini Brežice.

M. K.