Krasti mogoče zna, voziti pa ne: ukradel avto in trčil v hišo

30.11.2021 | 12:40

Simbolna slika (foto: arhiv)

Šentjernejski policisti so sinoči okoli 20. ure na območju Tolstega Vrha ustavljali voznika osebnega avtomobila Alfa, ki pa njiovih znakov ni upošteval. Pospešil je hitrost, vozil je objestno in storil več prekrškov. Zapeljal je proti naselju Trdinova cesta, kjer so ga policisti ustavili s pomočjo sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil. Ugotovili so, da 21-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Grozi mu globa v višini 2.900 evrov.

Policisti prijeli serijskega vlomilca v avtomobile

Policisti PP Novo mesto so v oktobru in novembru obravnavali več vlomov v osebna vozila.

V večini primerov so ugotovili, da so bili oškodovani lastniki, ki so na vidnih mestih v vozilu brez nadzora puščali denarnice in druge vrednejše premete, v nekaj primerih pa vozila pustili celo odklenjena. Poleg denarja je storilec kradel tudi bančne kartice, s katerimi je opravil več dvigov denarja.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in drugimi preiskovalnimi ukrepi so policisti pridobili dovolj uporabnih podatkov in potrdili, da je kaznivih dejanj vlomov osumljen 39-letni moški z območja Novega mesta, odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Na podlagi odredbe sodišča so na pri njem opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli predmete, ki jih je uporabil ob vlomih, in več predmetov, ki jih je ukradel. 39-letnika so ovadili.

Policisti ugotavljajo, da so žrtve vlomov v vozila največkrat tisti, ki, kot že omenjeno, na vidnih mestih nezavarovane puščajo različne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni in računalniki. Storilci vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah, razbijejo stekla na vozilu in (poleg ukradenih predmetov) povzročijo tudi premoženjsko škodo. PU NM občane poziva k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. V vozilih brez nadzora naj ne puščajo predmetov in vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot vrednost ukradenih predmetov, opozarjajo policisti.

Spet oskubljena železniška infrastruktura

Na območju Košenic so neznanci z drogov ob železniški progi pokradli okoli 250 metrov komunikacijskega kabla in povzročili za okoli 5.000 evrov škode. Policisti ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja ''ogrožanja posebnih vrst javnega prometa''.

Nespreten tat

Nekaj po 20. uri je v Dolenjem Medvedjem selu na območju PP Trebnje nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil Peugeot, ki je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi. Storilec je ob speljevanju izgubil oblast nad vozilom, trčil v hišo, kjer je vozilo obstalo, in pobegnil. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Pretep na Ljubljanski cesti

Sinoči okoli devetih se je na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu steplo več oseb iz naselja Brezje, ki se, kot poročajo s PU, med seboj poznajo. 50-letni in mladoletni osumljenec sta z montirnim železom najprej poškodovala kombinirano vozilo, v katerem sta bila oškodovanec in oškodovanka, potem pa ju med pretepom še lažje poškodovala. S tem bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti skriti med paletami



Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu vozila v tovornem delu odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med paletami poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.