Najboljši krkaši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2020

30.11.2021 | 14:30

Erika Lenarčič (fotografije: Krka d.d.)

Erika Lenarčič in Irena Somrak

Tjaž Kobal, Tadej Recelj, Urška Muhič in Zoran Janković

Novo mesto - Najuspešnejše predlagateljice in predlagatelje izboljšav so v novomeškem farmacevtu tudi letos nagradili s Krkinimi priznanji. Koristne predloge in izboljšave so sicer v podjetju začeli sistematično zbirati leta 2003. Z njimi izboljšujejo rabo notranjih virov, poenostavljajo delovne procese, zmanjšujejo stroške in povečujejo učinkovito rabo energije.

Kako se porajajo zamisli in kaj je ključno pri njihovem uresničevanju, so povedali v videu (spodaj pod tekstom), v katerem na omenjeni vprašanji odgovarjajo letošnje nagrajenke in nagrajenci Erika Lenarčič, Irena Somrak, Urška Muhič, Zoran Janković, Tadej Recelj in Tjaž Kobal ter tehnični direktor Marko Lampret.

Nagrajenke in nagrajenci

Najboljša predlagateljica v letu 2020 in obenem tudi prejemnica nagrade za najboljšo izboljšavo v letu 2020 je Erika Lenarčič iz Razvoja in proizvodnje zdravil, ki pravi: »Moji predlogi se večinoma nanašajo na izboljšavo avtomatiziranih sistemov čiščenja. Tukaj je potrebno poznavanje strojev ter SW delovanja, pomembno pa je tudi delovno okolje, v katerem lahko razvijaš potencial. Poleg dobrih medsebojnih odnosov so ključni strast do dela, vztrajnost in doslednost. Temelj vsakega uspeha pa je zagotovo timsko delo.«

Skupaj z Lenarčičevo je nagrado za najboljšo izboljšavo prejela tudi Irena Somrak iz Razvoja in proizvodnje zdravil. Z njuno izboljšavo sta proces čiščenja granulacijske linije v sodobnem, visokotehnološkem proizvodnem obratu Notol 2 skrajšali za 1 do 2 uri. Letno se izvede okoli 50 čiščenj, kar pomeni, da so z izboljšavo samo lani prihranili okoli 100 ur, sporočajo iz Krke.

Poleg najboljše izboljšave so nagradili tudi najboljši koristni predlog v letu 2020. Podali so ga Zoran Janković, Urška Muhič, Tadej Recelj in Tjaž Kobal iz Razvoja in proizvodnje učinovin z oskrbo. Uveden je bil na zahtevni tehnologiji učinkovine, ki vstopa v Krkine najpomembnejše izdelke. Predlagali so uporabo regeneriranih topil, s čimer so se stroški proizvodnje občutno znižali, hkrati pa to predstavlja tudi korak k trajnostni in okolju prijaznejši kemijski sintezi. ''S predlaganimi spremembami zagotavljamo ekonomsko konkurenčnost produkta v svetovnem merilu,'' so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2020 pa so prejeli v Inženiringu in tehničnih storitvah, kjer so sodelavci podali največ koristnih predlogov in izboljšav, še sporočajo danes iz Krke.

M. K.