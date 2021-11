Pri Vinji vasi s ceste in po brežini; pred Muljavo trčil s tovornjakom

30.11.2021 | 19:00

Danes ob 15.43 je pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil po brežini. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo povlekli do cestišča, ga z avtodvigalom postavili na kolesa ter pomagali policiji in reševalcem.

Ob 10.41 sta na regionalni cesti pred naseljem Muljava, občina Ivančna Gorica, trčili tovorno in osebno vozilo. Po trku je osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se večkrat prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in lažje poškodovano osebo predali v oskrbo reševalcem NMP Ljubljana.

Vstopili s pomočjo gasilcev

Ob 11.44 so posredovali gasilci PGD Bizeljsko in PGD Brežice v Stari vasi na Bizeljskem, kjer so policiji nudili pomoč z lestvijo in s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na stanovanjskem objektu.

M. K.