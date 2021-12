Rezkine pesmi o ženski včeraj in danes so bile najboljše

1.12.2021 | 10:45

Rezka Povše na enem od svojih nastopov na prireditvi v Novem mestu. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Novomeščanka Rezka Povše je že dolgo dejavna članica literarne sekcije Snovanja Društva upokojencev Novo mesto, pa tudi KD Severina Šalija. Piše pesmi in prozo ter uspešno sodeluje na raznih natečajih, od koder domov prihaja tudi z nagradami.

Tako je nedavno zmagala na literarnem natečaju Kulturnega društva Norma 7 iz Ajdovščine z naslovom Ženska včeraj, ženska danes. Njen cikel petih pesmi z naslovi Anksiozna motnja, Eva, Pikapolonica se je napila, Rodila se je hči in Zajtrk s črepinjami je objavljen v multikukturnem zbornik, ki so ga izdali ob tej priložnosti. Na natečaju je sodelovalo okrog 140 udeležencev s področja literature, poezije, fotografije, risbe, grafike in ročnih del.

Rezka je zmage seveda vesela in prepričani smo, da tudi v tem koronačasu še naprej pridno suče pero, saj ji idej za ustvarjanje zlepa ne zmanjka.

L. Markelj