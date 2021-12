Železarna na Dvoru - Začetek del konec leta

Poleg prenove t. i. lončarije in trajberka bo restavriran tudi temelj nekdanjega plavža ter nakazane lokacije peči in vodnih koles, ki so nekdaj poganjala obrat. (foto: R. N.)

Dvor - Četrti razpis za obnovo nekdanje železarne le uspel – Predvidena vrednost projekta približno 2,2 milijona evrov

Četrti razpis za izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in za dograditev nekdanje Auerspergove železolivarne na Dvoru je po dodatnih pogajanjih le uspel. Ministrstvo za kulturo naj bi bilo tik pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ob nedavnem obisku vlade v jugovzhodni Sloveniji so na kulturnem ministrstvu med projekti, ki jih sofinancirajo, poudarili tudi obnovo Auspergove železarne, natančneje objektov trajberk (nekdanja strojnica) in lončarija (nekdanja modelirnica), ki se bo, kot so navedli, začela konec letošnjega leta. Območje dvorske železarne je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, vključeno pa je tudi v območji naravne vrednote Krka in Natura 2000.

V obnovljenih objektih bo inovativna in sodobna predstavitev območja Natura 2000 – Krka s pritoki v povezavi s Krakovskim gozdom. Hkrati bodo objekti služili tudi kot informacijski center in večnamenski prostor za predstavitev naravovarstvenih vsebin ter kulturne dediščine. Predvidena investicijska vrednost projekta, ki bo med drugim sofinanciran tudi iz sredstev Evropske unije, je približno 2,2 milijona evrov, ministrstvo pa bo projekt sofinanciralo z nekaj več kot 77.200 evri.

