Poškodoval se je v stanovanju; reševali dron in poškodovanega mačka

1.12.2021 | 07:00

Včeraj ob 21.12 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško z tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Na parkirišču zagorel avto

Včeraj ob 17.32 je na Topliški cesti v Novem mestu na parkirnem prostoru gorelo osebno vozilo. Manjši požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Gorele saje v dimniku

Ob 20.52 so v Šeškovi ulici v Kočevju gorele saje v dimniku gostinsko-stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so goreče saje pogasili z ročnim gasilnim aparatom, dimnik očistili in objekt preventivno pregledali. Stanovalcem so prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Po dron

Ob 10.50 so na Rožnem, občina Krško, gasilci PGE Krško s pomočjo avtolestve iz krošnje drevesa odstranili dron.

Našli poškodovanega mačka

Ob 15.37 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Florjanski ulici v Sevnici, kjer so našli poškodovanega mačka in ga odpeljali na Veterino Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2, izvod 2. SMOLENJA VAS – LEVO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 1. NASELJE VZHODNO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2, izvod 1. DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8. in 13.30 uro na območju TP Loče in med 8.30 in 12. uro na območju TP Sveti Janez; na območju nadzorništva Krško mesto pa med 7.30 in 9. uro na območju TP Krško Narpelj, Leskovec grad in Trška gora.

M. K.