Izgradnja kolesarskih poti med Stično in Muljavo v zaključni fazi

1.12.2021 | 08:45

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica v teh dneh zaključuje projekt izgradnje kolesarske povezave med Stično in Muljavo v dolžini slabih deset kilometrov. Polovico kolesarske povezave je urejene po novozgrajenih kolesarskih površinah, druga polovica pa poteka po obstoječih javnih poteh, so sporočili z občine.

Gradnja kolesarskih poti se je začela na območju šolskega centra v Ivančni Gorici, kjer so z drugim projektom in sočasno gradnjo uredili tudi varnejše in razširjeno avtobusno postajališče in obračališče. Ob postajališču so postavili nadstrešnice za prijetnejše čakanje na šolske prevoze.

Sledila je izgradnja kolesarske povezave proti Samostanu Stična in Jurčičevi domačiji na Muljavi. Ta trasa, predvsem skozi center Ivančne Gorice in železniško progo, poteka po obstoječih lokalnih in regionalnih cestah. Od krožišča naprej poteka ločena kolesarska pot do Mleščevega. Skozi Mleščevo proti Malim Črnelem in Velikim Črnelem pa poteka kolesarska pot po obstoječi lokalni cesti. Pred križiščem z regionalno cesto se kolesarska pot loči in gre kot ločena kolesarska povezava proti Muljavi. Pred Muljavo se kolesarska pot vključi na cesto Muljava-Oslica, ki nato kolesarja s talnimi označbami pripelje do Jurčičeve domačije na Muljavi.

Kot pravijo na občini, so z izgradnjo kolesarskih povezav med Stično in Muljavo prispevali k izboljšanju trajnostne mobilnosti pa tudi k izboljšanju prometne varnosti kolesarjev v prometu.

V drugi fazi načrtujejo povezati Ivančno Gorico s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro. Ta faza je še v fazi projektiranja in bo zgrajena v naslednjih letih. Po besedah župana Dušana Strnada je gradnja kolesarskih povezav izjemno zahteven projekt, saj poleg zagotovitve sredstev v proračunu največji zalogaj predstavlja pridobitev zemljišč, ki so potrebna za gradnjo.

Cilj izgradnje kolesarskih poti je tudi povezati naravne in kulturne znamenitosti vseh delov občine s krajem Ivančna Gorica, še pravijo na občini.

M. K.; foto: Nejc Travnik

