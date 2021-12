Delež pozitivnih testov najnižji v več kot mesecu dni

1.12.2021 | 11:30

Profimedia

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so zdravstvene službe v Sloveniji včeraj potrdile 2257 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 32,4-odstoten. Prejšnji torek je bilo za primerjavo potrjenih 3143 primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 36,5-odstoten. Tudi sicer pa se delež pozitivnih v zadnjem več kot mesecu dni ni spustil pod 35 odstotkov.

Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 35.072 oseb.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj hospitaliziranih 1107 covidnih bolnikov (včeraj 1128), od katerih jih je 275 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 277). Umrlo je 16 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 73 covidnih bolnikov (včeraj 76), od tega 18 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in osem odpustili.

V SB Brežice imajo 40 covidnih bolnikov, včeraj 45, tri na intenzivi - štiri so odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 46, Črnomelj 28, Šentjernej 23, Ribnica 18, Kočevje 17, Straža 14, Metlika in Semič 11, Mokronog Trebelno 10, Trebnje in Škocjan 9, Šmarješke Toplice 8, Žužemberk 7, Mirna Peč 6, Sodražica 4 in Dolenjske Toplice 3

Posavje - Brežice 63, Krško 47, Kostanjevica na Krki 7, Sevnica 2

M. K.