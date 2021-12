V Vipapu le pognali proizvodnjo

1.12.2021 | 13:05

Krško - V papirnici Vipap Videm Krško, ki je v postopku prisilne poravnave, so sinoči vnovič pognali proizvodnjo, potem ko je ta julija zastala. V sistem so vzpostavili energetiko, pripravo vlaknin in papirni stroj 3, ki že proizvaja časopisni papir, je predsednica uprave Vipapa Milena Resnik danes povedala medijem.

Ključni cilj Resnikove je voditi podjetje skozi proces reorganizacije oz. prisilne poravnave, ki jo je ocenila kot priložnost za odpravo bremen in hitro reševanje nerešenih vprašanj.

V proizvodnjo rjavih ovojno-embalažnih papirjev

V podjetju so sicer vzpostavili nov poslovni model, ki je usmerjen v trg rjavih ovojno-embalažnih papirjev, ki so rezultat lastnega razvoja in izhaja iz tehnološke opremljenosti predelave odpadnega papirja. Njihov cilj je, da se na trgu pojavijo kot ovojno-embalažni proizvajalec rjavih papirjev. Vipapov papir ima sicer certifikat za stik z živili, je dodala.

Nadaljevala je, da so se v Vipapu usmerili tudi v znatno zmanjšanje fiksnih stroškov, povezanih z visoko plačanimi menedžerji in prekinitvijo vseh servisnih storitev, ki niso nujno potrebne za glavno dejavnost proizvodnje papirja. Ohranili so sicer vse ključne kadre.

Podpora dobaviteljev in zaposlenih

Kljub zavedanju, da bodo izgubili del svojih terjatev v procesu prisilne poravnave, so si zagotovili izrazito podporo dobaviteljev. Podpirajo jih tudi zaposleni.

Sicer pa poslovni model vnovičnega zagona vključuje tudi finančno konstrukcijo pridobitve obratnega kapitala v višini sedem milijonov evrov. Pri tem so jim kupci s predplačili v treh do sedmih dneh po odpremi naročila zagotovili 4,3 milijona evrov. Uspelo jim je pridobiti tudi poslovnega partnerja CNG, ki je pripravljen v zagon proizvodnje in s ciljem dolgoročnega sodelovanja zagotoviti približno tri milijone evrov, CNG je tudi zakupil 30 odstotkov Vipapove proizvodnje, je navedla Resnikova.

Glede nato, da je Okrožno sodišče v Krškem v torek sklenilo, da zavrne Vipapov predlog za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z avstrijskim podjetjem Central National Gottesman Europe (CNG), se je odzvala, da "ne razume" in da "si ne zna razložiti", kje so razlogi sodišča, da je bil ta predlog zavrnjen.

Podjetje sicer ne glede na to nadaljuje s svojimi dejavnostmi. Prepričana pa je, da jim bo v prihodnjih dneh uspelo zagnati tudi proizvodnjo na papirnem stroju 2, pa tudi, da se bo našla rešitev za omenjeno sodelovanje s CNG, je še dejala Resnikova.

Sodišče je sicer omenjeni predlog zavrnilo kot neutemeljen, ker so v tej fazi postopka prisilne poravnave, ko še ni znan poslovno-finančni in premoženjski položaj, nadaljnje poti domnevno insolventnega Vipapa še popolnoma nejasne in bi obremenitev premoženja s hipoteko lahko resno ogrozila interese navadnih upnikov.

V krški papirnici, ki je v češki lasti, je sicer proizvodnja stala od julija, delavci pa so bili na čakanju. Po svetu delavcev sredi oktobra so predstavniki delavcev povedali, da se vodstvo družbe ukvarja s pripravami na ponovni zagon proizvodnje, kar zaposleni podpirajo.

