FOTO: S pomočjo gasilcev do onemoglega v 4. nadstropju

1.12.2021 | 18:30

Gasilci so do onemoglega v četrtem nadstropju prišli po avtolestvi in skozi balkon. (foto: Gasilska enota Ribnica)

Ob 13.08 so v Hrovači v občini Ribnica policisti zaprosili za pomoč pri odpiranju vrat stanovanja. Gasilci PGD Ribnica so v stanovanje v četrtem nadstropju vstopili s pomočjo avto lestve skozi balkon in onemogli osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Ribnica, ki so nato osebo oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico.

Ob 11.43 so v naselju Rovišče pri Studencu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem je bila obolela oseba. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli na kraju in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico. Reševalcem so do reševalnega vozila pri prenosu nudili pomoč gasilci.

Z obvoznice po brežini

Ob 13.53 je ob Tovarniški ulici v Krškem osebno vozilo zapeljalo z obvoznice po nabrežini in obstalo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali in s tehničnim posegom izvlekli vozilo nazaj na cesto. Poškodovanih ni bilo.

Kadilo se je iz avta

Ob 13.07 se je na avtocesti A2 med priključkoma Trebnje zahod in Bič, občina Trebnje, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGD Trebnje so ugotovili, da se kadi zaradi pregretega motorja. Ohladili so vozilo ter pomagali avtovleki pri njegovi odstranitvi. Na kraju so bili delavci DARS, ki so s prometno signalizacijo zavarovali kraj dogodka.

M. K.