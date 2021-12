Gorelo v kurilnici, ena oseba poškodovana

2.12.2021 | 07:00

Sinoči ob 22.07 je v naselju Dolenja Nemška vas, občina Trebnje, gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so pogasili požar in prezračili prostore. Na intervenciji sta posredovala tudi dežurni delavec elektra in komunale.

V požaru se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju.

Trčil v drevo

Ob 17.20 je v ulici Pod obzidjem v Brežicah osebno vozilo zapeljalo z vozišča in pri tem trčilo v drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj in odklopili akumulator na vozilu, reševalci NMP Brežice pa so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in nato prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu SUHI MOST - RAZDELILEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALINE .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP VRH PRI PAHI, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP GRČEVJE, TP GOR.VRH - GRČEVJE, TP VEŠČE, TP ŠTRAVBERK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA, na izvodu TLAKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Narpelj, Leskovec grad in Trška gora, predvidoma med 13:30 in 15:00 uro.

M. K.