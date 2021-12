Lepa zmaga v Šenčurju

Foto: KZS

Šenčur - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Nova KBM sinoči na gostovanju suvereno premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 94:72 (23:22, 51:40, 72:59).

* Dvorana Šenčur, gledalcev 120, sodniki: Grbić (Ljubljana), Rener (Koper), Misson (Škofja Loka).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: H. Rizvić 6, Ožegovič 10, Rojc 18 (12:13), Martinčič 11 (2:3), Malovčič 5 (1:2), Daneu 3 (1:3), Rebec 9, Ahmedović 10.

* Krka: French, Gibbs 10 (1:2), Stipčević 10 (5:5), Špan 2, Kosi 5 (1:2), Stipaničev 25 (1:2), Škedelj 2, Lapornik 6 (1:2), Macura 13 (0:1), Thomas 21 (2:2).

* Prosti meti: Ggd Šenčur 16:21, Krka 11:16.

* Met za tri točke: Ggd Šenčur 4:14 (Martinčič 3, Rebec), Krka 13:31 (Stipaničev 6, Thomas 3, Stipčević, Lapornik, Gibbs, Macura).

* Osebne napake: Ggd Šenčur 23, Krka 21.

* Pet osebnih: Kosi (36.).

CELOTNA STATISTIKA

Košarkarji Krke so dobili derbi 9. kroga lige Nova KBM. V gosteh so premagali vodilni Ggd Šenčur s 94:72 in so izkupičkom 7-1 ob Helios Suns najbolj učinkovita ekipa na razpredelnici.

Zgolj en poraz (proti ECE Triglav) so pred tekmo imeli tudi košarkarji z Gorenjske, ki pa se z izjemo uvodne četrtine niso mogli kosati z razpoloženimi gosti. Krkaši, ki so tokrat bili brez Hasahna Frencha, Andreja Stavrova, Leona Stergarja in Marka Arapovića, so sicer začeli v petorki Rok Stipčević, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Adonis Thomas in Jan Kosi. Novomeščani so temelje za zmago postavili z delnim izidom 15:5 ob zaključku prvega polčasa, v nadaljevanju pa so suvereno držali razliko okoli desetih točk in vprašanje zmagovalca rešili pred končnico.

Pri Krki je pet igralcev imelo dvomestne številke točk. Jakov Stipaničev je dosegel 25 točk (trojke 6:9), nova okrepitev Adonis Thomas jih je zbral 21 (met 8:14), trinajst jih je prispeval Jurij Macura, po deset pa Temple Gibbs ter prvi strelec lige Nova KBM Rok Stipčević (povprečje 21 točk).

V domači vrsti je v odsotnosti prvega strelca Rama Rizvića največ točk dosegel Matej Rojc (18 točk, 6 podaj).

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Po desetdnevnemu premoru nisem vedel, kako bomo izgledali. Lahko rečem, da smo bili na momente dokaj solidni. Vidi se, da smo priključili Jureta Špana, ki dolgo časa ni igral. Razmišljal sem, da bi mu namenil nekaj več časa na parketu, a sem se po drugi strani bal, da bi prišlo ponovno do kakšne poškodbe. Mislim, da se je vklopil zelo solidno. Enako velja tudi za Adonisa Thomasa. Glede na to, da smo s postavo spet na začetku, nas čaka še veliko dela, da bomo skoz celo tekmo kontinuirano igrali dobro, zbrano in izvajali dogovorjeno. Jutri se že začnemo pripravljati na sobotno gostovanje pri FMP-ju.«

Preostale tekme 9. kroga lige Nova KBM bodo konec tedna. V petek je na sporedu Zlatorog Laško - Terme Olimia Podčetrtek, v soboto pa Helios Suns - ECE Triglav, Hopsi Polzela - Nutrispoint Ilirija in Šentjur - Rogaška.

Krka bo naslednji teden dvakrat stopila na parket v ligi Nova KBM; 7. decembra jo doma čakajo Hopsi, dva dni pozneje pa Zlatorog v Laškem.

STA; M. K.

