Krško na zaostali tekmi do remija v 2. SNL

2.12.2021 | 08:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Krško - Včeraj je bil na sporedu zaostali obračun 18. kroga med Krškim in Roltekom Dobom, ki se je končal z 1:1.

Nogometaši Gorice so na zaostali tekmi 11. kroga 2. slovenske lige premagali Nafto 1903 z 1:0 in se s tem še utrdili na vodilnem položaju, kjer imajo pred drugouvrščenim Triglavom pet točk prednosti, obenem pa še eno tekmo v dobrem. To bodo odigrali v nedeljo, ko bodo gostili Dravo na zaostali tekmi 13. kroga.

V soboto bo na sporedu še zaostala tekma 16. kroga med Krškim in Nafto, prav tako pa zaostala tekma 11. kroga med Krko in Jadranom. Enajstega decembra bo še zaostala tekma 17. kroga med Roltekom Dobom in Nafto.

Liga se bo nato nadaljevala marca.

- zaostala tekma 11. kroga:

GORICA - NAFTA 1903 1:0 (0:0)

* Nova Gorica, gledalcev 150, sodniki: Matoša, Povšnar, Kolenc.

* Strelec: 1:0 Marc (77.).

* Gorica: Likar, Urbančič, Mevlja, Cerovec, Širok, Hrka, Ahmetaj (od 69. Frešer), Marc, Leban (od 89. Prodanović), L. Marinič (od 69. Hasanbegović), Vekić (od 86. Baruca).

* Nafta: Galoši, Florjanc, Novinič, Nemeth, Szökrönyös, Korošec, Kumer, Szabo (od 68. Drk), Vinko (od 81. Stare), Rebernik, Haljeta (od 78. Burai).

* Rumeni kartoni: Hrka, Cerovec, L. Marinič; Szökrönyös.

* Rdeči karton: /.

- zaostala tekma 18. kroga:

KRŠKO - ROLTEK DOB 1:1 (1:0)

* Krško, gledalcev 20, sodniki: Gergič, Holcman, Šumer.

* Strelca: 1:0 Kasnik (9./avtogol), 1:1 J. Pišek (79.).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić, Baskera, Korošec, Jurčec, Stopar (od 67. Adamič), Dadet (od 80. Arapović), Gale (od 89. Smiljanić), Regvar (od 67. Tiganj).

* Roltek Dob: Tratnik, Šipek, A. Pišek, Gajič, Račić, J. Pišek, Zupan, Dajčman (od 65. Ciglar), Rems, Makovec (od 65. Ostojič), Kasnik (od 65. Zenković).

* Rumeni kartoni: Dadet, Zukić, Jurčec; Makovec, A. Pišek, Kasnik.

* Rdeči kartoni: /.

* Lestvica:

1. Gorica 17 15 1 1 33:7 46

2. Triglav Kranj 18 13 2 3 34:12 41

3. Rogaška 18 10 1 7 27:23 31

4. Nafta 1903 16 7 5 4 38:20 26

5. Fužinar Vzajemci 18 7 5 6 29:28 26

6. Rudar Velenje 18 8 1 9 32:30 25

7. Roltek Dob 17 7 4 6 27:23 25

8. Beltinci Klima Tratnjek 18 6 7 5 23:23 25

9. Primorje 18 6 6 6 26:24 24

10. Vitanest Bilje 18 5 6 7 26:30 21

11. Jadran Dekani 17 4 7 6 22:20 19

12. Krka 17 4 6 7 25:25 18

13. Krško 17 4 6 7 19:33 18

14. Ilirija 1911 18 4 5 9 18:25 17

15. Brežice 1919 Terme Čatež 18 2 6 10 14:36 12

16. Drava Ptuj 17 3 2 12 19:53 11

STA; M. K.