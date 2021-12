Zakaj je Mojčin dedek Mraz nezaželen? Štiri občine svojo pot obdarovanja

2.12.2021 | 10:00

Mojčin dedek Mraz najmlajše decembra razveseljuje že več kot pol stoletja.

Dedek Mraz DPM Mojca bo letos nosil darila le še v treh dolenjskih občinah.

Novo mesto - Praznični december zaznamuje tudi obdarovanje. Najlepše je z darili razveseliti otroke. A tega ne počnejo le starši. Na dolenjskem koncu že leta najmlajše obdaruje dedek Mraz v organizaciji Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta.

Takšno obdarovanje v veselem decembru je tradicionalno in letos bo že 52. leto zapored. Na leto so obdarovali tudi po 4700 otrok v vseh občinah nekdanje velike novomeške občine. A letos bo teh otrok veliko manj, saj je iz že utečenega projekta odstopilo kar nekaj občin: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Straža, Občina Dolenjske Toplice pa že nekaj let obdarovanje organizira sama. V projektu ostajajo le še Mestna občina Novo mesto ter občini Žužemberk in Mirna Peč.

Razlog za samostojno pot nekaterih je nezadovoljstvo z načinom delovanja društva pri obdarovanju, visoke cene daril, predvsem pa jih je lani zmotil odnos DPM Mojca do dobavitelja igrač podjetja Radovednež, Karmen Kržišnik, s. p. Društvo mu je namreč šele letos septembra poravnalo celoten znesek, čeprav naj bi večino denarja od občin in donatorjev dobilo že do konca lanskega leta, in še to se je zgodilo po pravi kalvariji prizadevanj, prošenj in zahtev, vmešati pa se je moralo tudi sodišče.

V Šentjerneju se zatakne

Jože Simončič

Marjeta Ferkolj Smolič (Foto: M. M.)

Da je pri celi zadevi nekaj narobe, so v dolenjskih občinah izvedeli letos spomladi oziroma poleti, ko jih je o tem obvestila razočarana dobaviteljica igrač, samostojna podjetnica Karmen Kržišnik iz Kranja.

Med drugim je bilo tako tudi v občini Šentjernej, kjer je župan Jože Simončič na občinski seji svetnikom pojasnjeval, zakaj obdarovanje otrok v veselem decembru zdaj ne bo več potekalo z DPM Mojca. »Kržišnikova nam je ob obisku povedala, da plačila kljub poskusom in korektnemu odnosu z njihove strani ne dobijo, da se društvo kar naprej izgovarja in da ne vidijo druge poti, kot da se obrnejo tudi na občine. Mi smo bili šokirani,« je povedal Simonič.

Sicer pa je se je odnos med DPM Mojca in Občino Šentjernej močno poslabšal že lani.

Besedilo in foto: L. Markelj