Spomladi razgledna ploščad v zvoniku kapiteljske cerkve

Novo mesto - V zvoniku stolne cerkve sv. Nikolaja oz. kapiteljske cerkve v Novem mestu bo predvidoma spomladi prihodnje leto na voljo razgledna ploščad, ki bo nudila pogled na mesto in okolico iz najvišje točke. Pogodbo za izgradnjo ploščadi in ureditev stopnišča v vrednosti skoraj 268.000 evrov (z DDV) sta na rotovžu podpisala župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja GPI tehnika Drago Muhič.

Dela bodo po predhodnih arheoloških raziskavah, kot sporočajo z občine, stekla konec tega meseca, razgledna ploščad pa bo predvidoma zgrajena do konca marca prihodnje leto.

Ploščad na zvoniku kapiteljske cerkve, ene najstarejših in najbolj značilnih znamenitosti Novega mesta, bo na višini 24 metrov nad tlemi, na nivoju zvonov oziroma oken, do njega pa bo vodilo približno 130 stopnic. Projekt v zunanjost cerkve ne bo posegal, v notranjosti pa bosta umeščeni dve vmesni platformi in dvosmerno stopnišče.

Dostop do razgledne ploščadi bo s severne strani zvonika in bo ločen od cerkvenega prostora.

Ob podpisu pogodbe je župan Gregor Macedoni, kot sporočajo z rotovža, izpostavil pomembnost novega turističnega produkta, ki bo obogatil novomeško ponudbo in obiskovalcem ponudil izjemne poglede po okolici Novega mesta.

