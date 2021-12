Še en dan, ko je šla koronavirusna krivulja navzdol

2.12.2021 | 11:10

Foto: Bobo

Včeraj so v Sloveniji opravili 6226 PCR testov, na katerih so zasledili 2125 pozitivnih primerov, kar je približno 20 odstotkov manj kot predhodno sredo. Delež okužb je 34,1 odstoten, tri odstotke nižji od primerljivega dneva v prejšnjem tednu.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 33.527 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje okužb znaša 1986, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1591.

Število aktivnih okužb je bilo v sredo za 1500 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 77 primerov manj. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 73.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.232.174 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.151.722 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 304.343 ljudi, kažejo podatki vlade.

V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 1087 covidnih bolnikov, 280 jih potrebuje intenzivno nego (274 po podatkih covid sledilnika). V sredo je umrlo 15 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 70 covidnih bolnikov (včeraj 73), od tega 18 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in sedem odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 39 covidnih bolnikov, včeraj 40, tri na intenzivi - tri so sprejeli in tri odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 59, Metlika 15, Semič 14, Kočevje 13, Črnomelj in Škocjan 9, Dolenjske Toplice 8, Šmarješke Toplice 7, Mirna Peč 6, Šentjernej, Trebnje in Straža 5, Ribnica, Mokronog Trebelno, Žužemberk in Šentrupert 4

Posavje - Brežice 83, Sevnica 48, Krško 40, Kostanjevica na Krki 8, Radeče 7, Bistrica ob Sotli 1

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 7h nazaj 1 (5) (4) (5)(4) Oceni navi Samo procent okuženih v posameznih občinah v Beli krajini pove, kakšen odnos do covida imajo v občinah, še posebej župani. 6h nazaj –1 (4) (5) (4)(5) Oceni true truic Zgleda da je okuženost možganov prestopila iz Dolenjske v BK....tam vas tudi pere vidimo:) ....shalom, shalom... 4h nazaj (3) (3) (3)(3) Oceni miha Veš zakaj ti ne moreš imet okuženih možganov? Sej odgovor je znan. ker jih nimaš :) Preglej samo prijavljene komentatorje