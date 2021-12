Zmagal Fungalist, gobe, ki rastejo na kuhinjskem pultu

2.12.2021 | 17:15

Miha Grulja

Novo mesto - Kdo še ni prišel na idejo, da bi doma na vrtu ali celo v lončku na okenski polici posadil gobe in mu ne bi bilo treba za njimi laziti po gozdu in se s prazno košaro vračati domov. Novomeščan Miha Grulja je idejo udejanjil in z njo zmagal na sinočnjem finalu tekmovanja start upov Business Gladiator v Kulturnem centru Janeza Trdine.

Miha Grulja je v finalu predstavil svojo poslovno idejo Fungalist, zabojčke oziroma škatle, v katerih je pripravek za vzgojo gob doma. Z vzgojo gob se ukvarja že pet let, njegova nagrajena poslovna ideja pa je plod izkušenj, ki jih je pri gojenju gob pridobil v minulih letih. Kupcem je za začetek pripravil štiri vrste gob, ki so, kot zatrjuje, od katerih je od bolj znanih gobjih vrst tem še najbližje bukov ostrigar, poleg katerega je predstavil še rumenega in roza ostrigarja in resastega bradovca. Pri svoji ideji izhaja iz dejstva, da so gobe sezonska hrana, kakovost gojenih gob, ki so na tržišču, pa je marsikdaj vprašljiva. Ker so gobe za vegetarijance in vegane lahko pomembna alternativa mesu in dober vir hranil, predvideva, da je prav med njimi veliko potencialnih kupcev njegovih izdelkov. Iz pripravka v zabojčku gobe zrastejo v enem do dveh tednih, iz enega pripravka pa dobimo tudi do štiri obrode, najmanj pa dva, poleg tega pa lahko iz porabljenega nastavka lahko na vrtu dobimo še nekaj kilogramov gob. Miha je zbral največ točk pri strokovni komisiji, ki so jo sestavljali predsednica kluba Poslovni angeli Slovenije Nina Dremelj, Urh Hudoklin iz podjetja OMP in novomeški podžupan in podjetnik Boštjan Grobler, prav tako pa je bil tudi absolutni zmagovalec.

Konkurenca je bila tokrat precej izenačena, saj so bile tudi ostale štiri poslovne ideje zanimive in obetavne. Največ glasov v glasovanju prek spleta je zbral Matej Malenšek s projektom Morning Wood, ki iz lesa odsluženih rolk izdeluje unikatne okrasne in uporabne izdelke za poslovna darila pa tudi pokale in plakete, ki jih kot nagrade podeljujejo na tekmovanjih rolkarjev.

Skupina Bubblebite je predstavila svojo kremo proti komarjem Anti-mosqito Skin Care, ki je narejena iz popolnoma naravnih sestavin na bazi limonske trave in sivke, poleg zaščite proti komarjem pa hkrati blagodejno učinkuje na kožo. Podjetje Reusable technologies je predstavilo izdelke iz recikliranih baterijskih celic, iz katerih že izdelujejo kakovostne polnilne baterije in svetilke, za katere dajejo celo triletno garancijo. Lena Saje iz podjetja Unipor je predstavila fasadne estetske elemente iz stiropora.

S prireditvijo, ki je potekala brez gledalcev, je Razvojni center Novo mesto obeležil tudi desetletnico delovanja podjetniških krožkov, ki pomembno prispevajo k razvoju podjetniške ideje med mladimi oziroma perspektivnimi podjetniki in tako ustvarjajo podporno okolje za njihov razvoj.

I. V.

