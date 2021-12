Prevrnila se je na streho

3.12.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 13.39 se je na cesti Metlika - Slamna vas voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano na kraju oskrbeli in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga odstranili s cestišča, pometli razbitine, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA, izvod 3. KRKA ZEMELJSKO;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5. OB TEŽKI VODI PROTI REG. VASI;

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOLODVOR METLIKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 9:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FVE ZORENCI;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu VIKENDI SKS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:30 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu TRNJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 11:00 in 13:00 na območju TP Zapuže, nizkonapetostno omrežje - Zapuže grad.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Reštanj 2, nizkonapetostno omrežje - Belo smer Mali Kamen med 8.30 in 11. uro; na območju nadzorništva Brežice na območju TP Globoko vas med 9. in 9.30 uro in na območju TP Mala Dolina, nizkonapetostno omrežje - Ciglar in Javna Razsvetljava med 9. In 11. uro.

M. K.