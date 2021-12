Donacija Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto in ekipi Visus

3.12.2021 | 08:25

Predaja donacije (foto: Zavarovalnica Triglav)

Direktorica Posvetovalnice za učence in starše Mateja Petric

Direktor OE Novo mesto Zavarovalnice Triglav David Toporš

Prvi delujoč prototip naprave SWM (foto: ekipa Visus)

Novo mesto - Zavarovalnica Triglav z novoletno akcijo Za boljši jutri že osmo leto podpira preventivne projekte po vsej Sloveniji, poseben poudarek pa daje izobraževanju, ozaveščanju in različnim inovacijam. S pomočjo novomeške območne enote Zavarovalnice Triglav bodo tako dobile dodaten zagon tudi strokovne delavnice v sklopu Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, v Lions klubu Novo mesto pa bodo sredstva iz novoletne akcije namenili razvoju naprave za samostojno gibanje slepih oseb.

»Gonilna os delovanja Zavarovalnice Triglav je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Temu sledi tudi tradicionalna akcija Za boljši jutri, s katero želimo pomagati na področjih, kjer so potrebe največje. Lokalno skupnost želimo podpreti v pravočasnem zaznavanju potreb prebivalcev in reševanju njihovih težav. Ker smo pri zagotavljanju našega poslanstva pozorni na vse družbene skupine, imamo v uvidu tudi skrb za najranljivejše med nami, osebe s posebnimi potrebami,« je o tokratni novoletni akciji povedal David Toporš, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.



Mladim nudijo znanje in moč

V Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto bodo, kot sporočajo iz Triglava, podarjena sredstva namenili za izvedbo strokovnih delavnic TO SEM JAZ. Te bodo mladim nudile pomoč in razbremenitev dilem na psihološkem, čustvenem in učnem področju. Gre za program, ki je usmerjen v razvoj mladostnikove pozitivne samopodobe, socialnih in komunikacijskih veščin ter duševnega zdravja v najširšem smislu. V posvetovalnici namreč zaznavajo bistveno večje stiske mladostnikov, ki so ločeni od svojih družin oziroma izhajajo iz okolja, ki jim ne nudi ustrezne podpore za razvoj.

»Zaradi sprememb, ki so največja stalnica v mladostniškem obdobju, in zaradi razmer v času novega koronavirusa, so stiske, s katerimi se soočajo mladi, v porastu. Zato so potrebe po tovrstnih storitvah, kot je omenjeni program, še večje kot v preteklosti. Tu smo zaradi naših uporabnikov in z njimi smo takrat, ko nas najbolj potrebujejo. K nam prihajajo po moč in po pomoč,« je povedala direktorica novomeške posvetovalnice Mateja Petric.



Z inovacijo do večje samostojnosti slepih

Zavarovalnica Triglav bo v sklopu preventivne akcije namenila sredstva tudi Lions klubu Novo mesto, ki sodeluje pri vlaganju v razvojno skupino Visus. Ta razvija pametno napravo SWM (See with me), ki bo slepim pomagala pri zaznavanju ovir in spremljanju dogodkov v okolici ter jim tako omogočala večjo samostojnost. V skupini Visus sodelujeta dijaka Gimnazije Novo mesto Nik Stanojević in Val Vidmar, ki želita trgu predstaviti novo generacijo tehnološko dovršenih pomagal. Njuna prioriteta je izboljšanje sveta z uporabo naprednih tehnologij.



»Med razvijanjem pripomočka sva srečala mnogo različnih podjetij, klubov in posameznikov, ki so nama bistveno olajšali in pospešili delo. Omogočili so nama, da še naprej razvijava sebe in najin izum. Še naprej bova razvijala najino idejo ter poskrbela za pomoč slepim in slabovidnim po Sloveniji in svetu,« sta poudarila Val Vidmar in Nik Stanojević iz razvojne ekipe Visus.

M. K.