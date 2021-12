Živahen december v šmarješki občini se bo začel s prižigom lučk

3.12.2021 | 09:00

Ob prazničnem dogajanju na Karlovškovem trgu bo decembra odprta tudi cvičkova fontana.

Šmarješke Toplice - Praznični december je tu in v Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice so se potrudili, da bo kljub korona razmeram pester. Kot pove direktorica Darinka Bobnar, so pripravili kar nekaj dogodkov, na katere vabijo vse, ki izpolnjujejo PCT pogoje in spoštujejo ostale epidemiološke ukrepe. Če pa se razmere spremenijo, se seveda prilagodijo.

Jutri, ko bo za osnovnošolcev v Župniji Šmarjeta potekal Miklavžev oratorijski dan, se bodo po vsej šmarješki občini prižgale praznične lučke. Simbolno se bo to zgodilo bo 17. uri na trgu v Beli Cerkvi, kjer bo Miklavževanje s prižigom lučk.

Darinka Bobnar

Prihodnji petek, 10. decembra, se na Karlovškovem trgu v Šmarjeti obeta ob 16. uri dobrodelni športno-kulturni dogodek – tek ob baklah, otroški dobrodelni bazar in koncert, ponudba ob vinski fontani … V nedeljo, 19. decembra, bo ob 17. uri v cerkvi sv. Marjete v Šmarjeti koncert MePZ PGD Zbure (vstop je prost). V sredo, 22. decembra, bo šmarješko občino obiskal božiček in ob 16. in 18. uri v kulturnem domu obdaril otroke.

Naslednji dan, 23. decembra, bo na Karlovškem trgu v Šmarjeti od 15. ure do 18.30 potekal adventni sejem iz bogato ponudbo domačih izdelkov, delovala bo tudi vinska fontana. Zvečer ob 18.30 bo v cerkvi sv. Marjete božični koncert – prisluhniti bo mogoče Ireni Yebuah Tiran, Katji Konvalinka, Diegu Barriosu Roossu ter Juretu Počkaju (vstopnice so v predprodaji na TIC ŠT).

Na Štefanovo, 26. decembra, bo ob 10. uri potekalo tradicionalno žegnanje konj pri cerkvici sv. Štefana v Šmarjeških Toplicah.

V torek, 28. decembra, se ob 19. uri obeta še en vrhunski glasbeni dogodek – v kulturni dvorani v Šmarjeti bo nastopil pevski trio Eroika Aromatika, na voljo bo ponudba penin lokalnih proizvajalcev (karte v predprodaji). Tudi zadnji dan v letu 31. decembra so v šmarješki občini poskrbeli za dogajanje - od 22. ure naprej organizirajo pri gostišču Pri dediju v Šmarjeti silvestrovanje na prostem. Vstop je seveda prost.

Besedilo in foto: L. M.