Četrtkove koronaštevilke še naprej v pravo smer

3.12.2021 | 10:20

Profimedia

Stanje se še naprej izboljšuje, tudi včeraj se je nadaljevan ugodni trend – pristojni so opravili 5485 PCR-testiranj in zaznali 1737 novih okužb – delež pozitivnih je bil 31,6-odstoten. Stanje je boljše tudi kot pred tednom dni, ko je po 6523 PCR-testih pozitivnih bilo 2364 oziroma 36 odstotkov testov.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 31.757 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje okužb znaša 1898, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1507.

Število aktivnih okužb je bilo v četrtek za 1770 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 88 primerov manj. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 84.

Po podatkih covid sledilnika je danes v slovenskih bolnišnicah 1.059 covidnih bolnikov (včeraj 1.087), 270 jih je v intenzivniterapiji (včeraj 280), umrlo jih je 17.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 70 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 18 še vedno na intenzivni terapiji. Sedem so jih sprejeli in šest odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 37 covidnih bolnikov, včeraj 39, nihče ni na intenzivi - pet so jih sprejeli in šest odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 68, Črnomelj 25, Ribnica 20, Šentjernej 19, Kočevje 16, Trebnje 14, Metlika, Straža in Mokronog Trebelno 10, Mirna Peč 9, Mirna in Sodražica 6, Šmarješke Toplice, Semič in Škocjan 5, Žužemberk 4

Posavje - Krško 25, Sevnica 22, Brežice 21, Kostanjevica na Krki 6, Bistrica ob Sotli 2

M. K.