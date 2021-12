FOTO: Nesreča na Ljubljanski in dve na prehodih za pešce; trčil v avtošolo

3.12.2021 | 12:00

Včerajšnji trk na Ljubljanski v Novem mestu. Avtor fotografije na FB Policijske kontrole Dolenjska jo je naslovil z ''Decembrski poljub pri Avto Slaku'' ...

Včeraj nekaj po 7.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Šegovi ulici v Novem mestu. Ugotovili so, da je 57-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v mladoletno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Okoli 20.30 je v Brežicah 45-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 38-letno peško, ki je prav tako pravilno prečkala cesto. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba, pešcem, ki so na prehodu ali stopajo nanj, omogočiti varno prečkanje vozišča. Voznik, ki ravna v nasprotju s tem, se kaznuje z globo 300 evrov. Izreče se mu tudi pet kazenskih točk.

Nesreča na Ljubljanski cesti

Ob 11.20 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Ljubljanski cesti v Novem mestu. 20-letna voznica osebnega avtomobila je v križišču odvzela prednost 67-letnemu vozniku. Lažje poškodovano potnico iz vozila 67-letnega udeleženca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Hitrost in spolzek ovinek, pa si na strehi

O prometni nesreči pri Slamni vasi na območju PP Metlika so bili policisti obveščeni ob 13.20. 51-letna voznica osebnega avtomobila je vozila iz smeri Slamne vasi proti Metliki. V ovinku je na spolzkem vozišču zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, kjer je trčila v brežino in se prevrnila. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Po trčenju odpeljal naprej

Ob 14. uri je na Kandijski cesti v Novem mestu voznik tovornega vozila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 47-letne voznice, ki je peljala pred njim. Po trčenju je povzročitelj nesreče kraj zapustil. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za izsleditev povzročitelja.

Trčil v avtošolo

Nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča v Zalogu na območju PP Dolenjske Toplice. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je iz smeri Straže peljal proti Novem mestu in pri Zalogu zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v 17-letno kandidatko za voznico, ki je vozila s spremljevalcem. V nesreči se je poškodoval 40-letni potnik iz vozila povzročitelja, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici.

Vdrli v avtomat s hrano

V Kočevju so vlomili v garažo ion ukradli akustično opremo. Škoda znaša okoli 3000 evrov.

V Ivančni Gorici pa je bilo vlomljeno v avtomat s hrano, iz njega je izginila gotovina. Škoda znaša okoli 2000 evrov.

