Vse več nasilja nad zdravstvenimi delavci

3.12.2021 | 13:40

Zaposleni v ZD Trebnje so deležni vse pogostejšega verbalnega in psihičnega nasilja pacientov. (foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Zapis očeta, ki trdi, so bolnega otroka v ZD Trebnje odslovili, ker prihaja iz drugega okoliša, dvignil precej prahu – Direktorica pojasnjuje drugo plat zgodbe in izpostavlja vse pogostejše verbalno in psihično nasilje nad zdravstvenimi delavci

»Sramota za Zdravstveni dom Trebnje in urgenco, ki je sploh ni. Da prideš tja, ker ti je najbližja urgenca iz vrtca, z otrokom, starim štiri leta, ki ima 39 stopinj vročine in izpuščaje po telesu, in te nagravžno odslovijo, ker nisi iz te občine in otrok nima tu zdravnika!« je pred dnevi nekdo zapisal na družbenem omrežju Facebook. Zapis, ki ga je avtor kasneje izbrisal, je požel precej pozornosti in tudi zgražanja javnosti, češ kako je to mogoče.

Za komentar smo se obrnili na direktorico ZD Trebnje Vero Rozman, ki je povedala, da je avtor zapisa navedel kup neresnic. »Trdi, da je obiskal našo urgentno službo, kar ne drži, saj na urgentnem vhodu ni niti pozvonil. Vstopil je na glavnem vhodu, kjer ga je sprejela oseba na vhodni triaži. Ker otrok ni bil naročen na pregled, je triažna medicinska sestra kontaktirala pediatrijo, ki je ugotovila, da otrok ne potrebuje nujne obravnave. Glede na simptome je obstajal sum na okužbo z novim koronavirusom, zato je otroka naročila v covidno ambulanto čez eno uro. Obravnava v tej ločeni ambulanti zahteva oblačenje v zaščitno obleko in preostale varnostne ukrepe, zato je treba nanjo občasno tudi počakati. Kljub temu da se take težave praviloma obravnavajo pri izbranem pediatru, smo bili pripravljeni nuditi ustrezno pomoč. Oseba tega ni želela sprejeti, zato je odšla,« drugo stran zgodbe pojasnjuje Rozmanova in dodaja, da je kasneje avtor zapisa tudi sam navedel, da so v ZD Trbovlje ugotovili, da ne gre za urgenten primer, zato so ga usmerili k izbranemu osebnemu pediatru. Čeprav so v ZD Trebnje za otroka naredili več, kot je obvezno, so bili kasneje od očeta na družbenem omrežju deležni vulgarnega zmerjanja, kar jih je prizadelo.

Sploh so zdravstveni delavci s strani pacientov vse pogosteje deležni verbalnega in psihičnega nasilja, poročamo v novem, tiskanem Dolenjskem listu. V njem podrobneje tudi o grožnjah s fizičnim nasiljem in kakšne posledice ima to ...

Rok Nose