FOTO: Napak toliko, da jih komaj naštejemo. Je sploh bilo kaj prav? Že maja po AC raztresal zidake!

3.12.2021 | 12:55

Sploh še guma??

Maja je 40-letnik po avtocesti takole raztresal zidake ...

S Policijske uprave Novo mesto danes med drugim poročajo, kako so iz prometa izločili nevarnega in neodgovornega voznika tovornega vozila. Včeraj nekaj po 8. uri so novomeški policisti med kontrolo prometa na avtocesti na Biču ustavili voznika tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili številne kršitve, kasneje na tehničnem pregledu pa še številne nepravilnosti in pomanjkljivosti na tovornem vozilu.

Ugotovili so, da je 40-letni voznik prekoračil dovoljeno hitrost, peljal je 106 km/h. Tovorno vozilo je vozil brez voznikove kartice, ki mu je potekla in zato tahograf ni beležil podatkov o vozniku in vozilu, med drugim tudi upoštevanje predpisanega počitka voznika. Voznik je v vozilu prevažal tovor, ki ni bil pritrjen oziroma ustrezno zavarovan v skladu s Pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu.

Zaradi očitnih tehničnih pomanjkljivosti so policisti za vozilo in priklopnik odredili izredni tehnični pregled, kjer so bile ugotovljene še številne druge napake, ki odločilno vplivajo na varno udeležbo v prometu.

Napake na tovornem vozilu policisti takole naštevajo:

- dotrajani so volanski končniki (čezmerna obraba zgibov),

- počeno je vetrobransko steklo,

- pnevmatike so povsem neustrezne in neskladne s homologacijo. Neustrezna je velikost pnevmatik, na tretji osi so izrabljene v tolikšni meri, da ni viden profil po celotni tekalni površini,

- neustrezno je delovanje svetlobnih naprav,

- sistem ABS ne deluje,

- ne deluje signal za vzvratno vožnjo,

- puščanje tekočine,

- podatki o vozilu se ne ujemajo z dejanskim stanjem.

In še nepravilnosti na priklopnem vozilu:

- delovna zavora ne dosega minimalnih vrednosti,

- ni zadostnega zavornega učinka,

- neustrezno delovanje svetlobnih naprav in

- nepopolna deklaracijska tablica vozila.

Policisti so vozilo in priklopnik izločili in prometa in odvzeli registrske tablice. Vozniku so zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 2.740 evrov.

Uvedli so tudi postopek zoper pravno osebo, predvidena globa znaša 4.000 evrov.

Že maja po AC raztresal zidake

Policisti PPP Novo mesto so 40-letnega voznika zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov obravnavali že v mesecu maju, ko mu je na avtocesti zaradi nepravilno zavarovanega tovora s tovornega vozila padlo več zidakov. Zaradi hitrega odziva in previdnosti ostalih udeležencev se takrat, kot smo poročali, k sreči ni zgodila prometna nesreča.

Policisti so pri kontroli tahografa ugotovili, da je voznik po klancu navzdol vozil s hitrostjo 129 km/h, kljub temu, da je hitrost za to skupino vozil omejena na 80 km/h, prekoračil pa je tudi čas dovoljene vožnje.

Zaradi kršitev so mu maja izdali plačilni nalog v višini 620 evrov in pravni osebi globo v višini 1.300 evrov.

M. K.

Foto: PPP Novo mesto