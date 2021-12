Sneg, gradbišče pa kot mravljišče

3.12.2021 | 16:00

Novo mesto - Če bi za večino delov gradbišča na Rozmanovi, Prešernovi in na Komeljevem trgu v Novem mestu vse poletje in jesen še vse do včeraj veljalo, da dela potekajo bolj po polžje, je sinočnje sneženje spodbudilo gradbince, da so se posla lotili na vso moč. Asfalt polagajo na razmočeno podlago, na kateri se je komaj za silo stopil sneg, zlagajo tonalitne kocke in sadijo rastlinje v zemljo med kaskadami na novem trgu med Rozmanovo in Prešernovim trgom.

Težko je razumeti, zakaj se tega niso s tako ihto lotili, ko je bilo še suho in vreme topleje.

I. V.

