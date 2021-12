Šentrupertski svetniki zavrnili predlog proračuna

3.12.2021 | 17:30

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so na včerajšnji seji v prvem branju zavrnili predlog proračuna za naslednje leto, saj menijo, da ni primeren za javno razpravo.

Župan Andrej Martin Kostelec je uvodoma pojasnil, da za leto 2022 občina predvideva okoli 3,3 milijone evrov prihodkov, kar za dva milijona evrov več pa naj bi bilo odhodkov. Po njegovih besedah je predlog proračuna »močno investicijsko usmerjen«, ob tem je tudi povedal, da za nekatere projekte pričakujejo, da bodo podprti z državnim ali evropskim denarjem. A če se želijo prijaviti na razpise, je še poudaril, morajo imeti naložbe uvrščene v proračun občine.

Ceste

Med večjimi investicijami, ki jih občina načrtuje naslednje leto, je obnova štirih krajših in dveh daljših odsekov lokalnih cest ter gradnja približno 200 m dolgega pločnika v naselju Gorenje Jesenice. Občina se je javila na razpis Slovenskega regionalnorazvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, na katerem bi dobili denar v višini 80 odst. investicije, ki je ocenjena na okoli 1,4 milijona evrov. Župan je na seji dejal, da so včeraj izvedeli, da so bili uspešni na razpisu in pridobili posojilo, ki ga bodo morali nato v petih letih vrniti.

Vrtina

Občina načrtuje tudi gradnjo nove vrtine Kamnje, s katero bodo ustrezno pitno vodo dobili prebivalci Šentruperta z okolico. Boštjan Nemec je pri tem izpostavil, da je to nujna investicija, saj zdaj Šentrupertčani pijejo »slabo vodo«. Poudaril je še, da je občina v preteklih letih premalo sredstev vlagala v vodooskrbo. Župan je očitke zavrnil in naštel nekaj projektov, ki so se jih lotili. Poudaril je še, so veliko naredili, čeprav se ne vidi na terenu. »Brez ustreznih dokumentov ne moremo izpeljati naložbe. To pa včasih traja precej časa,« je še dodal.

Gradivo dopolniti

V razpravi je Alojzij Gregorčič v imenu vseh svetnikov županu izročil njihova stališča in pripombe do predloga proračuna za leto 2022. V njem piše, da v priloženem gradu za prvo obravnavo ni priložene obrazložitve, kot so zahtevajo Status Občine Šentrupert, Poslovnik občinskega sveta in Zakon o javnih financah. »Načrt razvojnih programov (NRP) je treba dopolniti skladno z Zakonom o javnih financah, kjer je določeno, da je treba prikazati načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: posameznih programih neposrednih uporabnikov; letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in virih financiranja za celovito izvedbo programov. Skladno s predpisi je treba gradivo dopolniti, da ga bo mogoče obravnavati vsebinsko in da bo primerno za javno razpravo. V gradivu ni vseh predpisanih vsebin, zato v smislu splošne razprave podajamo na določene dele proračuna stališča in pripombe, na podlagi katerih je treba dopolniti predlog proračuna in podati obrazložitev, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani,« so zapisali svetniki, ki jih tudi zanima, kako bo občina pokrila takšno razliko med načrtovanimi prihodki in odhodki.

Po njihovem mnenju je potrebno gradivo, ki se nanaša na predlog proračuna dopolniti, da bo primeren za javno razpravo. »Na podana stališča in predloge občinskega sveta župan predloži v roku desetih dni popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani,« so še sklenili.

Besedilo in fotografije: R. N.

